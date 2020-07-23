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交大跨國研究團隊 研發撲翼飛行器 登國際期刊

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
這項研究在新加坡進行實驗、台灣完成論文，並且在交大實驗室成功複製，並獲刊頂尖機器人研究期刊「Science Robotics」。圖／交大提供
這項研究在新加坡進行實驗、台灣完成論文，並且在交大實驗室成功複製，並獲刊頂尖機器人研究期刊「Science Robotics」。圖／交大提供

交通大學機械系副教授劉義強與新加坡南洋理工大學、新加坡國立大學、南澳大學組織跨國研究團隊成功研發撲翼飛行器，具有鳥類滑行、迅速避障的能力，下一步是使飛行任務自動化，將能對未來農業帶來新契機。

這項研究在新加坡進行實驗、台灣完成論文，並且在交大實驗室成功複製，並獲刊頂尖機器人研究期刊「Science Robotics」。

交大指出，該團隊過去致力於研發更安全的無人機，以減少無人機對人群帶來的干擾與危險性；與傳統的四軸無人機相比，撲翼飛行器更安全、安靜，因為具有滑行、低速懸停和迅速避障（空中剎車）的能力，如同鴿子、燕子能在都市擁擠的環境中安全且安靜地飛行。

劉義強說，這項研究讓團隊了解飛鳥如何通過拍翼在高速飛行中急轉彎，以及如何在棲息前騰升或倒掛金鉤，「空中機動轉彎或騰升是重力、阻力和動態失速共同作用的結果。」此外，團隊也透過實驗證實拍翼飛行的驅動比旋轉飛行更有效，解釋大自然中飛鳥採用拍翼進行推進的原理。

劉義強說，研究重點著眼於拍翼機構設計，以減少摩擦能損和恢復拍翼因減速而耗損的動能。憑藉著高效率和高推力的拍翼機構，優化的飛行器能夠執行機動飛行，也籍此機械鳥平台，能量化了鳥類飛行時的能耗。

與四軸飛行器相較，仿生撲翼無人器能更安全且不喧嘩的進行監視任務。劉義強說，團隊將持續探索飛行器的實際用例，下一步是使飛行任務自動化，並將其用於自主控制害鳥或害蟲，例如做為行動稻草人驅趕害鳥遠離耕地、食堂、居民區，以及在機場配以聲源或光源提高驅趕鳥類的效能，能大幅節省蟲害防治公司和機場運營商的人力。

劉義強指出，仿生撲翼無人機也適用於室內，比四軸飛行器更利於對室內垂直農場進行授粉，因為撲翼推進可以在茂密的植物被中運行而不會切碎樹葉；反之，四軸飛行器的旋轉槳會像割草機般切碎樹葉，不僅對植物造成傷害，也有安全性上的疑慮，仿生撲翼無人機的開發，將能對未來農業帶來新契機。

交大機械系副教授劉義強(右二)與新加坡、澳洲研究團隊成功研發撲翼飛行器。圖／交大提供
交大機械系副教授劉義強(右二)與新加坡、澳洲研究團隊成功研發撲翼飛行器。圖／交大提供

新加坡 交大 機場

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