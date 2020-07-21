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路思義針織鞋上架 東海師生與校友打造產學新模式

聯合報 / 記者陳秋雲／台中報
路思義校企董事長蔡國洲表示，有路思義教堂元素的「東海鞋」已上電商平台預約。記者陳秋雲/攝影
路思義校企董事長蔡國洲表示，有路思義教堂元素的「東海鞋」已上電商平台預約。記者陳秋雲/攝影

東海大學昨舉行東海LUCE經典針織鞋發表會暨合作備忘錄簽訂，現場發表多款有路思義教堂元素的鞋款，由校友企業丶東海工設系師生與電商平台三方合作，建立新形式的產學合作。昨推出首波「東海鞋」特色鞋款，學生與校友詢問度極高。

東海LUCE經典針織鞋首場發表會，由校長王茂駿及路思義校友企業董事長蔡國洲，簽訂合作備忘錄。

這項鞋款從設計丶製作到行銷，由東海學生與校友合作。2019年初織創流行科技公司與東海工業設計系接洽產學合作案，以東海大學為創作發想，結合低廢料的針織鞋。

工設系副教授柯耀宗表示，6周的課程，由學生發揮創意融入設計，一開始提出38款針織鞋設計，其中10雙的概念就是「東海鞋」，經織創公司的人員調整呈現，路思義校企與針織製鞋inooknit聯名設計的「Luce經典針織鞋」問世，已在校企電商平台預購。

王茂駿表示，東海工設系學生及織創公司共同討論設計，再由織創負責生產製作，路思義校企負責行銷，三方合作，一個開創性的產學合作。

織創流行科技總經理潘威宏說，這個產學案去年開始與工設系合作，集合了學校、企業還有平台，形成很好的循環。這樣的合作是個開始，希望學生用設計改變世界。

東海大學一群校友出自愛校心情，2019年共同出資成立營運公司「路思義校友企業」，整合校友資源經營電子商務平台，並以盈餘30％回饋母校。

路思義校企由金可國際董事長蔡國洲登高一呼，任董事長。東海大學副校長詹家昌兼任總經理，聘任東海多位跨域副校長、院長、教授擔任顧問，把關校友優良產品提供更多選擇。

東海路思義經典針織鞋，從設計製造到行銷，由東海學生與校友包辦。記者陳秋雲／攝影
東海路思義經典針織鞋，從設計製造到行銷，由東海學生與校友包辦。記者陳秋雲／攝影

東海大學 電商

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