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東海大學異業結盟 助企業主迎數位趨勢疫情衝擊

中央社 / 台中21日電

因應數位科技時代及新冠肺炎疫情衍生的全球經濟複雜性，東海大學推出POST-e學程，由校內教師與企業業師共同規劃，為參與課程的中小企業主開創新經營契機。

數位化科技世代來臨，加上新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊，經濟型態面臨轉型。東海大學推出POST-e學程，今天與資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業、磐石會簽約成為策略夥伴，要為台中地區企業主、高階經理人及菁英打造一個轉型的學習平台。

東海大學校長王茂駿表示，結合學校9個學院的力量，提供最佳課程，並結合產業界的實務個案，透過產學合作提供跨領域的學習平台，幫助學程學員增加知識、人脈關係，同時涉獵生活美學的素養。

磐石會副會長梁進利指出，課程中包含管理經營、時代的傳承、人文藝術、數位化，課程中講師搭配業師，對於產業界未來的成長有很大幫助。

資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業所長暨執行長周建宏表示，新冠肺炎疫情加速世代的轉變，包含消費的行為及決策過程，企業的改變速度要變得更快。

東海大學指出，POST-e學程以具有經營經驗與學識的中小企業主為首要對象，兼顧思維、知識與技能三個面向，透過新方式擴大培養參加學員的能耐，面對未來制訂新的策略作為，開創新的經營契機。

在課程設計上，東海大學表示，學理方面由東海大學負責整合，實務經驗方面由資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業負責提供，企業的需求、人才推舉及學習成果落實推廣則由磐石會大力協助。

東海大學 疫情 武漢

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