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南台科大電子系教授李博明教學日新月異 獲師鐸獎肯定

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大電子系教授李博明，是今年唯一獲得教師界最高榮譽師鐸獎的私立科大老師。圖／李博明提供
南台科大電子系教授李博明，是今年唯一獲得教師界最高榮譽師鐸獎的私立科大老師。圖／李博明提供

今年師鐸獎有72位教師獲獎，其中台大副校長張上淳等7人是大學教師，南台科大電子系教授李博明是唯一獲得這項教師界最高榮譽的私立科大老師。

李博明中山大學電機系博士班畢業，就在南台科大電子系服務至今17年，深耕教學多年獲得校內外眾多獎項肯定，2018年獲Super教師大專組全國教師獎，2019年中華工程教育學會教學傑出獎，加上今年師鐸獎，是目前台灣唯一這三獎項獲獎教師。

李博明熱心教學，在校一直積極採用新的教學媒介，新的方式來帶領學生學習，在 BBS流行時期即成立教學專版提供上課講義給學生下載，並在版上與學生留言互動。BBS沒落後部落格興起，他又成立了個人教學部落格將上課筆記提供給學生複習功課。

近來線上教學影片開始風行，李博明也開設Youtube個人教學頻道「Linux好好玩實驗室」，去年起將所有課程上課影片全部上傳到雲端供學生課後複習使用，這樣做除了在校學生受益，並獲得外界熱烈迴響，有很多世界各地網友留言討論。

李博明表示，非常感謝學校提供舞台，讓老師能在教學上有所發揮，而非一昧只要求老師發表論文，才有辦法累積十幾年教學成果，一舉獲得師鐸獎的榮譽。

南台科大近年許多教師教學獲得肯定，2015年機械系教授吳忠春獲Super教師「大專組全國獎」；2017年電機系教授杜翌群獲得Super教師「大專組全國評審特別獎」；2019年電機系杜翌群、李博明獲中華工程教育學會「教學傑出獎」；今年資工系教授鄭淑真獲Super教師「台南市首獎」。

校長盧燈茂表示，近年多位教師獲肯定，顯見教學革新已見成果，將更積極促使教師成立教學社團，希望藉社團力量分享教學心得，提升其他教師教學能量，精進教學方法，讓學生在良好師資的培育下成長茁壯，實踐「以學生為中心」的辦學理念。

師鐸獎 台大 張上淳 中山大學 南台科大

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