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網友勸世公費醫學系不要填 過來人表示：差非常多

聯合新聞網 / 綜合報導
網友認爲讀醫學系不要選公費生，往後日子會很辛苦。 示意圖／Ingimage
網友認爲讀醫學系不要選公費生，往後日子會很辛苦。 示意圖／Ingimage

指考分數出爐，許多考生都在思考該怎麼填志願，網友在「Dcard」分享公費醫學系與自費醫學系的差別，他表示雖然這話題是老生常談，但從分數就能發現公費醫學系不合理的地方，加上公費醫生會被分發到偏鄉地區醫院，較容易錯失與家人朋友相處的時間，因此網友認為選擇公費醫學系不如外行人想像的輕鬆。

原Po解釋，以108年指考來看，台大公費醫學系分數落在430，輔大、馬偕、高醫等大學自費醫學系分數在428~426之間，他說明許多醫師都曾跳出來講過，這些把公費醫學系填在自費醫學系跟牙醫系前面的人，將來畢業後一定會後悔，因為公費醫生畢業後，必須接受政府指派到偏鄉地區，原Po說「你人生十幾年的自由直接葬送掉，而且那正是你人生最精華的時期，給你多少薪水你也不能有半點怨言」。

接著他解釋，「現在的公費醫學系畢業後，你只能選別人不要的科別，你連醫學系都還沒進去唸，怎麼知道你對這些科別有沒有興趣？」，有些人因為金錢壓力選擇當公費生，不過原Po認為「即使是讀私立自費醫學系或牙醫系，六年的學貸總和，也僅僅是你畢業後第一年的薪水就能還完的事情」，他強調「今天如果你讓別人（父母、親戚、老師）來替你做決定，日後的痛苦也只有你自己承擔，請你為自己作主，做出對你自己最好的決定」。

身為公費生的網友看完認為「這篇資訊大致上是正確的，除了最後一段，公費醫師知識技能真的不見得會比自費差」、「可以的話我滿想當公費醫走外科的，就算錢少了一點，但去偏鄉幫助那些居民，感覺真的實踐了自己心目中身為醫生的價值」，其他網友則覺得「有些醫院覺得公費生走掉一個再找一個補就好，所以不太尊重醫師」、「當年我那屆台大醫公費（分數）高到一個很誇張的程度，讓我匪夷所思」、「公費路過幫哭，當時真的考不上自費醫QQ」。

Dcard 醫學系 108指考 填志願

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