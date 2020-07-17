成大囊括有庠科技獎4席 為近年之最
「有庠科技獎」為台灣科技領域研究中具指標意義的重要大獎，今年成功大學學者在「第18屆有庠科技獎」、「第9屆有庠科技發明獎」共囊括4席，為近年之最，包括物理系副教授楊展其、化學系講座教授葉晨聖、材料系特聘教授劉全璞榮獲「有庠科技論文獎」，電機系特聘教授林志隆獲頒2年一度的「有庠科技發明獎」。
校方說，楊展其在「奈米科技類」獲得有庠科技論文獎，他同時也是科技部年輕學者養成計畫的「愛因斯坦培植計畫」學者之一，專長領域為材料物理。楊展其與團隊開發出新世代的關鍵光控技術，可用於同時調變多元記憶體材料鐵酸鉍（BiFeO3）的多種記憶組態；若能掌握大容量、小型化且節能的多位元記憶體技術，再搭配高速運算，對於發展中的物聯網、人工智慧及量子運算都有正面助益。
成大說，葉晨聖帶領團隊研發出具生物相容性的醫材「奈米顯影探針」（奈米夜明珠），獲「奈米科技類」有庠科技論文獎。奈米夜明珠經靜脈注射，幾乎全數聚集在肝臟腫瘤處，以低劑量X光照射就會發光，腫瘤位置、大小一目了然，照射一次，位在深層組織的夜明珠至少持續發亮3小時，當天就能知道結果，幫助醫生更快做出判斷，若能實際用於臨床，能對醫療診斷帶來莫大助益。
校方說，劉全璞獲得「綠色科技類」有庠科技論文獎。物聯網時代，小電力是趨勢，但目前壓電材料效能低，應用受限，劉全璞團隊提出創新做法，在常見較便宜的材料內部及表面開孔洞，提升材料的壓電係數，經實驗證實可大幅提升6倍以上，未來若成為心律調節器等健康照護或穿戴裝置穩定供電來源，對智慧醫療、智慧生活等物聯網應用大有助益。
成大說，林志隆在「光電科技類」獲得2年一次的有庠科技發明獎，林志隆團隊與科技公司合作研發「適用於大尺寸互動式面板之光感測電路」技術，能讓不同顏色的雷射光停留在面板上，多人同時使用，能以顏色區分，不相互干擾，還做到不碰觸螢幕即可標示重點及隨時儲存檔案，成為會議或教學記錄。林志隆期許，此技術能為顯示器注入嶄新元素，開創全新的藍海市場。
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