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中部大學生下鄉服務 「夏艷服務隊」今授旗

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
中部各大學夏艷服務隊今天在弘光科大授旗，各校服務員準備前進偏鄉服務。圖／弘光科大提供
中部各大學夏艷服務隊今天在弘光科大授旗，各校服務員準備前進偏鄉服務。圖／弘光科大提供

中部各大學聯合組成的「夏艷服務隊」今年是第15屆，學生下周一將前往和平區白冷國小、博愛國小，為偏鄉學童、社區民眾服務，今天在弘光科技大學舉辦「109年中區暑期夏艷聯合服務隊-十想見你校的模樣」授旗典禮，由弘光科大校長黃月桂代表主辦單位授旗，鼓勵學生以所學回饋社會。

「夏艷服務隊」每年由各校輪流主辦，今年輪到弘光科技大學主辦，台中市北屯國際同濟會與忠貞國際同濟會長期關懷偏鄉學童及社區，今年捐款10萬元做為服務隊服務經費，參與服務的學校包括弘光科技大學、朝陽科技大學、東海大學、逢甲大學、中國醫藥大學、僑光科技大學、育達科技大學、靜宜大學、中山醫學大學等校。

今天舉辦授旗典禮，全體服務員以營歌開場，炒熱現場氣氛，各校師長都前來為學生加油打氣，白冷國小主任黃程偉也到場感謝大學生，校長黃月桂表示，今年受新冠肺炎疫情影響，差一點不能辦理，還好疫情減緩，才能如期出隊，期望參加服務隊的大學生，帶給偏鄉地區學童不一樣的暑假。

活動總召李佳俊指出，「夏艷服務隊」籌備期很長，跟各校不同科系合辦，大家有各種不同見解看法，不斷溝通、協調，這也讓他從中學習成長，尤其在活動舉辦時間即將到來的後期，密集開會進行最後確認，要把最好的活動、教案內容帶給偏鄉孩童，服務隊20日到25日前往白冷國小及社區，27日到31日前往博愛國小及社區。

副總召謝可音說，這是他第二次參加聯合服務隊，自己設計教案教學、帶活動，覺得很有意義，還可以與其他學校一起準備活動內容，團隊合作帶給小朋友歡樂，看到孩童開心純真的笑容，是無價的回饋，辛苦準備都值得。

偏鄉 疫情 大學生

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