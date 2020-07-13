AI機器人騎GOGORO 台師大將投入研究

智慧機器人時代來臨，GOGORO公司今天捐贈2輛電動機車給台師大電機系，將共同推動智慧機器人發展。台師大表示，不久之後，會讓大眾看到看到智慧機器人騎著GOGORO電動機車。

臺師大副校長李忠謀副校長表示，GOGORO公司為全球電動機車領導品牌，也是台灣之光；電機系教師Jacky Baltes所主持的教育機器人中心參與的國際機器人賽事，獲獎無數，也是台灣之光，相信這一次2個台灣之光的合作，可開啟智慧機器人新的應用開端，也將促成學術發展與產學合作的新局面。

臺師大科技與工程學院院長高文忠表示，GOGORO公司過去已經與科工學院車輛與能源學程有密切合作關係，如今開發讓機器人騎機車，可說是「轟動武林，驚動萬教」。

Gogoro產品長彭明義表示，智慧車輛發展為全球重視的議題，無論電動車、車聯網、無人車都是未來的發展趨勢。而Gogoro從第一台車開始，就努力搜集相關的大數據，不僅應用於Gogoro Network能源網路的佈建，更在GoShare服務上獲得實踐。

台師大電機系教育機器人中心主持人Jacky Baltes表示，智慧機器人透過人工智慧不斷學習新的知識、技巧與能力，因此越來越聰明，相信不久之後，大眾就可以看到智慧機器人騎著GOGORO電動機車。