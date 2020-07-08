大學科系地雷？ 網一致認同：不要念這科系

109年度大學入學指定科目考試於5日落幕，不少考生將面臨挑選大學科系的問題。究竟什麼科系畢業後出路會比較廣，而哪方面科系則是唸了一定會後悔的科系？為此，有人在網路發文向廣大網友請教，「我姪女今年高中畢業，有沒有什麼科系是唸了一定會後悔的？」

原PO於7日在PTT的WomenTalk板上發文表示「現在學店實在太多了，各種科系五花八門我都看不懂在學什麼」。因現在大學科系種類繁多，在挑選科系時不但需符未來職業趨勢，更要培養自身專業技能，使原PO向網友求問哪些是「千萬別唸的大學科系」，希望姪女能選到不後悔的大學科系。

而被多數網友列為「地雷科系」的就是設計系，並表示目前台灣對於設計產業並不友善，導致就讀大學時需支付龐大的材料費用籌備數個成果展，但畢業後卻普遍低薪，且薪水與工作量不成正比。「一律不推薦設計系，大學花大錢，畢業賺小錢，投資成本不符」、「設計系啊！學費超貴，累死，出來又低薪」、「設計系，除非天賦異稟，才華橫溢」、「藝術類的，除非是家裡有錢富二代願意工作做身體健康的，不然真的薪水很低別進來」、「真心勸退各類美學相關設計系」。

而還有許多科系被眾多網友點名，分別是生命科學系、社會心理系、企業管理系及純語文科系。「生科生科生科，很重要要說三遍」、「生科，我朋友出來只能當業務…後來跑去考警察」、「應外啊，妳會英文，台大電機也會英文，美國乞丐也會英文」、「語文類要讀就要輔系第二專長」、「家裡沒公司絕對不要企管」、「企管吧，明明就是要給EMBA讀的東西拿去給18歲的人讀，就跟拿微積分給小學生讀一樣荒唐」。

但也有多數留言建議，「如果她真的沒特定興趣，建議去科系多的大學，讓她大一到處聽課然後找到對胃口的再看是要續留還是轉系轉學」、「會後悔的人念哪個都會後悔，有本事的人念什麼都精彩，如果沒意見沒想法就念熱門科系未來至少少一個藉口後悔」、「真的強的人就算不念大學也很強，不用牽拖拉就承認自己資質駑鈍吧」。