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​10年研發抗老化剋星 師大教授技轉金破千萬刷新紀錄

聯合報 / 記者章凱閎／台北即時報導
醫學界證實，人體內「自由基」會攻擊細胞造成老化，甚至致癌。台師大化學系教授李位仁耗時10年，成功研發出「超氧化物歧化酶」人工酵素，可有效清除自由基，對抗老化及器官發炎，堪稱全球首創可在常溫空氣下保存的超氧自由基剋星。圖／台師大提供
醫學界證實，人體內「自由基」會攻擊細胞造成老化，甚至致癌。台師大化學系教授李位仁耗時10年，成功研發出「超氧化物歧化酶」人工酵素，可有效清除自由基，對抗老化及器官發炎，堪稱全球首創可在常溫空氣下保存的超氧自由基剋星。圖／台師大提供

醫學界證實，人體內「自由基」會攻擊細胞造成老化，甚至致癌。台師大化學系教授李位仁耗時10年，成功研發出「超氧化物歧化酶」人工酵素，可有效清除自由基，對抗老化及器官發炎，堪稱全球首創可在常溫空氣下保存的超氧自由基剋星。

台師大表示，這項關鍵技術已取得7個國家的8項專利，且開發出數款護膚保養品等外用產品。目前技術讓與給太元精密／太元生醫公司，技轉金額超過1000萬，創下台師大最高技轉金額紀錄。

國外有研究發現，超過8成的重大疾病與自由基有關，包括心血管疾病、神經退化疾病、白內障、各類器官慢性發炎及皮膚和身體老化，甚至癌症等。

李位仁自2010年透過化學合成技術，研發超氧化物歧化酶（SOD）人工酵素，經研究測試，在有機溶劑下，約4分鐘左右可消除96％的超氧自由基，避免細胞內粒線體受其攻擊，減輕發炎反應、延緩老化、以及預防疾病產生。

這項關鍵技術自2014年起陸續獲得我國、美國、日本、德國、加拿大、英國、馬來西亞等七個國家共8項專利，有效抑制人體過量的超氧自由基，另已透過研究證實，可有效延緩神經退化疾病、舒緩膀胱過動症等器官慢性發炎問題。

2018年，在台師大研究發展處協助下與太元精密締約，完成「新穎鎳錯合物及其衍生物與其製法及其做為抗氧化劑之應用」專利讓與，創下台師大歷年來最高技轉金額紀錄。

現階段已順利開發數款外用產品，如抑制皮膚細胞中受紫外線、空汙、壓力等因素影響而增加的超氧自由基、減緩皮膚暗沉、皺紋、斑點等膚況老化問題的護膚產品。

李位仁表示，雖然身體機能與年華老去是不可逆的自然現象，但透過適度、適量人為干預，可以延緩這個過程，將技術讓與太元精密／太元生醫，將創造更全面的發展空間，期待他們透過跨國、跨域合作，以這項技術為人類創造最大福祉。

台師大 老化 器官

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