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她怒謝師宴來了不速之客 班代神回：大家同學一場啊

聯合新聞網 / 綜合報導
謝師宴支出怎麼分配引起網友討論。 示意圖／ingimage
謝師宴支出怎麼分配引起網友討論。 示意圖／ingimage

為了感謝老師的諄諄教誨，畢業班級通常都會舉辦謝師宴，不過來了不速之客該怎麼辦呢？網友在《Dcard》上發文，她以「我們的謝師宴你們來幹嘛」為標題，怒罵吃謝師宴沒有付錢的同學，原來原Po班上的謝師宴支出是用同學們之前繳的班費，但卻來了轉學或休學的同學，原Po認為「他們沒繳班費，用我們的錢來吃燒烤」太不公平，文章一出網友熱烈討論。

原Po表示，當時班上的謝師宴是用剩下的班費辦的，如果班費不夠大家再平均分擔，「可是為什麼大一就轉系的人也來吃謝師宴啊！還有轉學的休學的也來吃？！Excuse me？我們班費是每學年收一次，你們後面幾年是有繳嗎」，有同學看不下去跑去問班代，班代只回「啊我想說大家同學一場啊」。

事後，班代說錢不夠要補繳錢，同學立刻詢問「那些轉學的你有跟他們收錢嗎」，豈料班代支支吾吾的說「想說很久沒見面，大家吃個飯啊」，原Po怒說「他們沒繳班費，用我們的錢來吃燒烤，現在又不用付錢，班代自己想當盤子（冤大頭）別拖我們下水」，事後是班代自己幫轉學的人墊錢才平息此次風波。

網友看完也覺得班代做法不妥，「我們班之前謝師宴也是有約休學的，但他們自己付錢」、「咎由自取，不是什麼事都能同學一場帶過，白吃白喝也是對的行為嗎？」、「班代想拿大家的錢自己做好人，結果東窗事發，後面為了平息怒火才不得已貼錢」、「班代跟來的人都有問題吧，如果我是轉學的，我會很高興以前同學找我去謝師宴，但我會付錢」。

Dcard

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