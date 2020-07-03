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Canon 2020第一屆校園攝影大使選拔 名單出爐

聯合新聞網 / 台北訊

網羅北中南校園攝影新秀 用攝影熱情感動視界

鼓勵攝影新創力 展現新世代活力與創意

打造年輕攝影族群交流平台

瞄準青年學子，網羅培養校園攝影新秀，全球相機知名品牌 Canon首度在台舉辦「2020年第一屆Canon 校園攝影大使」選拔活動，第一次舉辦即獲得學生們的熱烈迴響，超過 800 位校園攝影好手報名參加，歷經四個月、三階段的選拔過程，最終選出 20 位分布於北、中、南大專院校的學生，成為首屆「Canon 校園攝影大使」，並於7/2在台北總公司舉辦上任儀式，展開為期一年的培育合作。Canon將規劃一連串豐富的攝影課程及實拍訓練，並邀請三位各有不同專長領域的攝影師，包括時尚攝影大師黃天仁、旅遊風景人氣攝影師心星、新銳影像創作者張國耀，以及其他各有專長的師資陣容，透過各種方式指導，激發學生們的拍攝創意，讓他們在展現個人獨特性的同時，更能豐富攝影視野的寬度與廣度。

專家實拍分享！ 攝影師重點心法大公開 帶領Canon攝影大使成長蛻變

第一屆Canon校園攝影大使在選拔過程中，歷經三階段的激烈評選，期間剛好遇到疫情影響，因此三位攝影師與評審群改為透過視訊面試，最後由 20 位同學勝出。擔任本次評審之一的時尚攝影大師黃天仁表示：「從活動中看到許多參與選拔的學生並非科班出身，但卻能藉由網路資訊獲取更多攝影知識與學習管道，展現純熟的攝影創作。」旅遊風景攝影師心星、與新銳影像創作者張國耀，更肯定參賽學生們在攝影技術與創作的成熟度，其中張國耀更建議學生們：「在攝影比賽中，若要讓評審對作品留下印象，照片內容建議帶有中景、遠景、特寫等，讓畫面看起來較多元且有變化。另外攝影作品更重視個人的視角及觀點，如何創造個人的獨特性，吸引評審的關注成為關鍵之一。」

Canon鼓勵攝影新創力 捕捉生活中的美好 攝影大使社群串聯 用攝影感動「視」界

台灣佳能資訊總裁蘇惠璋表示：「攝影現在已經深入年輕族群，很多學生從國中、高中時期就已經開始培養攝影的興趣！非常高興看到第一次舉辦校園攝影大使的選拔，就獲得北、中、南各大專院校學生們的熱烈迴響，尤其這次發現到來自不同專業領域及科系的學生，但是大家對於攝影都抱持高度熱情，看到年輕人的活力與創意，充分感受到他們的無窮潛力。而 Canon 舉辦此活動的主要目的，是希望提供資源給熱愛攝影的學生們發揮所長，藉由專業攝影師指導下獲得學習成長，也能在同儕之間交流分享資訊，學生們在一年任期內可使用到 Canon 各式專業攝影器材，培養個人拍攝風格，並透過社群串聯分享，讓更多人看見各種不同的拍攝視角及概念。」

肯定選手們的努力與付出 Canon 進一步打造青年攝影好手交流平台

經由第一屆校園攝影大使選拔，Canon 對於學生們在過程中的努力與付出印象深刻，各階段參賽者均展現高度熱情，在未當選的學生群中其實也發現非常多明日之星。Canon將持續往下紮根，透過 Canon 校園攝影大使們的帶領及分享，打造年輕攝影族群的交流平台，創造不同視角及風格作品，將更多影像故事與感動，透過Canon相機及鏡頭傳遞給大家。

關於台灣佳能資訊

台灣佳能資訊股份有限公司(Canon Marketing (Taiwan) Co., Ltd)成立於2001年4月，為全球光學影像知名品牌Canon集團在台灣的分公司，在台灣負責產品的市場推廣、行銷活動，並提供台灣消費者、經銷、代理體系完善的原廠服務。目前台灣旗下產品包括數位相機、數位攝影機、噴墨印表機、商用多功能複合機…等，提供客戶品質優良的產品及服務，並以專業的技術，致力於提供完整辦公室系統應用及解決方案，協助客戶提高市場競爭力。Canon以"共生"(“kyosei”- living and working together for the common good)為企業宗旨，「謀求全人類不分種族、宗教及文化，共享幸福美滿生活的社會，為共同、利益、生活努力。不僅對客戶、地區社會、國家、地球以及大自然皆建立良好關係，以促進世界繁榮和實現人類幸福為目標。」秉持此信念與企業精神，Canon將致力於21新世紀中，在台灣成為優良企業。

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