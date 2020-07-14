疫情期間中原大學以學生學習為核心 全人教育之踐行

【文．張光正╱中原大學校長、王保進╱中原大學校務研究暨策略處副策略長】（評鑑雙月刊）

我們正在經歷有可能是一生中遇到的全球教育所面臨之最大威脅的一場教育危機。截至2020年4月，新冠疫情已造成超過130個國家實施了全國停課，共161個國家逾16億兒童和青少年無法上學，接近全球入學兒童總數的80%。如果我們不快速行動起來，這場大流行有可能使情況進一步惡化，造成學生之學習損失以及全國輟學率的上升。令人欣慰的是，我們看到很多國家充分發揮創造力，充分應用ICT設施，與電信公司合作採用零費率政策，利用線上工具以及普及的智慧手機所衍生的教學模式，使學生能夠持續參與學校學習，確保學習不中斷，使學生學習損失減到最低。

中原大學之教育宗旨為「中原大學之建校，本基督愛世之忱，以信、以望、以愛，致力於中國之高等教育，旨在追求真知力行，以傳啟文化、服務人類。」並依據教育宗旨明確揭櫫全人教育理念，透過「融滲策略」，將全人教育的理念與措施「融」合「滲」透在教學、研究、輔導、行政與服務的活動、措施與情境中，藉由專門與通識的平衡、學識與人格的平衡、個人與群體的平衡、及身、心、靈的平衡等四項全人教育的執行準則，確保全人教育成為中原人的DNA，以成為一所「全人教育的標竿大學」做為辦學努力的方向。

基於本校教育宗旨與理念以落實學生學習為核心之全人教育，在中央流行疫情指揮中心1月26日發布「因應嚴重特殊傳染性肺炎學校對陸生管理計畫工作指引」，教育部1月22日指示大專校院成立防疫小組，以及1月27日發布二則通報後，本校立即於農曆春節假期的1月28日由校長召集跨部門籌組防疫因應團隊，由學務處、國際處、教務處、總務處及環安中心先行研議本校的因應措施，並在假期結束新學期開始的2月3日第一天，由校長親自主持召開第一次全校防疫會議，除就訂定「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情學生安心就學措施」、陸生學位生入臺後集中監測關懷措施、中港澳入境之教職員工生管理紀錄、防疫物資整備進行工作報告外，並針對研訂中原大學嚴重特殊傳染性肺炎防疫應變計畫、108學年度第2學期開學日調整及相關措施、制訂「中原大學校園發生嚴重特殊傳染性肺炎疫情時停課、補課及復課處理要點」、及各項入學招生考試之防疫措施，進行提案討論並做成具體決議，完成本校防疫應變之完善組織架構與機制，以踐行「我們確信『愛』是教育的主導力量」之教育理念，確保教職員生可以安心在校園中生活與學習。本文旨在將本校面對新冠肺炎疫情的各項因應作法與成果，以及學校對於疫情影響教育的反思進行分享。

健全校務治理為學生學習支持之核心

從今年1月開始迄今，本校在「自己的校園，自己守護」之共識下，本於權責分就在校生之課業學習、課外活動、校園生活、國際生之聯繫與學習規劃、校友之聯繫與關懷，以及學校官網防疫專區之建置和社群平台之經營，研訂因應策略與行動，期以健全之校務治理機制作為本校面對新冠肺炎猛烈襲擊下，能有效確保學生學習不中斷之關鍵核心。

以下說明本校校務治理作為學生學習支持核心之具體作為：

一、凝聚教職員生共識全員投入，防疫資訊公開透明即時

政府啟動防疫之際，正值學校寒假過年期間，本校各單位主管仍於農曆年初四返校組織防疫應變小組，依各單位業務屬性編組各應變工作小組，討論擬定本校防疫應變計畫，並經決議後報教育部核備，防疫應變機制正式展開運作。本校在第一次防疫應變小組成立隔日，電子計算機中心即完成「防疫專區」官網建置，以能適時公告最新防疫政策、學校因應措施及衛教宣導等相關資訊，讓師生、家長及社區民眾了解，期能穩定師生不安的情緒。同時，全體師生也能主動配合相關資訊填報，以利學校完成教育部校安通報，確實做到防疫資訊公開、透明、及即時宣導。

二、防疫組織架構完善，機制健全

本校的防疫機制，除配合教育部指示適時透過行政、教務、學務等重要會議等，研訂相關配套措施外，在防疫期間亦納入學生代表共同參與。主要防疫組織共分為全校防疫會議、防疫應變小組、及學務處防疫工作小組三級，其中全校防疫會議由一級行政與學術單位主管組成，由校長擔任主席，為防疫工作最高決策組織，相關防疫機制均在會議進行報告或提案討論並做成決議；其次是由副校長暨主任秘書所召集之防疫應變小組，主要由行政單位主管所組成，負責研擬防疫重大與緊急事項之因應策略；第三級是學務處防疫工作小組，由學務長擔任該小組召集人及所屬二級單位主管共同組成，負責防疫之常態性工作。整個防疫組織架構完整，機制健全，是本校得以確保人員零確診、學生學習不中斷之重要關鍵。

三、多元溫馨關懷機制，確實掌握學生返校

除依據中央流行疫情指揮中心及教育部規定，本校經全校防疫會議決議通過延後兩週開學，以更完善地完成各項準備以及彈性因應措施，並能有效掌握教職員與本地生出國狀況及追蹤列管。

境外學生則在盤點掌控提供名冊後，透過電話聯繫、校內外郵件、臉書、LINE、群組公告、學生社團組織等多元管道聯繫境外生，儘速於第一時間掌握其在臺生活情形，以及返臺入境時間，安排學校宿舍及校外租屋之居家檢疫場所，並依據各階段居家檢疫人數多寡，提供多元送餐及探訪關懷等，落實全人關懷之教育理念，也確保防疫工作無漏洞。

四、防疫物資超前整備，穩定師生不安情緒

本校學務處衛生保健組基於過去防疫經驗的敏感度，預先盤點整備防疫物資，提前部署與廠商門市緊急採購，使得本校在疫情爆發瞬間，得以在政府管制防疫物資政策前之開學前夕，備妥學校規劃所需開設29個體溫量測站所需的防疫器材設備，並預備可供350人份居家檢疫用關懷包（內含個人電子體溫計、口罩、酒精棉片等），同時搭配定期進行全校環境消毒，提供師生一個友善安全之學習與生活環境，穩定了師生與家長之不安情緒。

五、標準化作業流程迅速即時，資訊結合科技建構安全學習環境

因應本校校園為開放空間之狀況，疫情初期本校即妥善規劃各大樓入口與出口之管制機制，落實全面體溫量測措施並提供貼紙辨識，進階後續改採由本校電子計算機中心即時開發之QR CODE APP，搭配即時採購逾30套紅外線熱感應攝影機，結合平板電腦等科技產品，組裝簡易型熱感溫度測量設備，廣泛支援各樓館之體溫量測，大幅降低師生入館排隊人潮，在防疫期間能善用科技建構安全學習環境，同時亦將此經驗支援鄰近之中小學，獲得高度肯定。

此外，本校所有樓館均設有體溫測量站，當受測者體溫異常時，立即轉送至專設之「發燒篩檢站」，由護理師進行健康評估，落實「TOCC」機制（旅遊史、職業別、接觸史、是否群聚），遵循感染管制措施，設置獨立送醫通道，建立標準化作業流程，個案線上回報就醫結果，快速掌握並適時採取隔離防。最具特色的是，本校特別設計「發燒QR Code」資訊化模式，讓追蹤個案者於線上填寫表單、拍照上傳診斷書、藥單等就醫證明，確保相關人員不與個案直接接觸，共同打造防疫零缺口的溫馨友善安全之校園。

結合ICT之課程與教學為學習不中斷之利器

在以學生學習為核心之全人教育理念下，本校因應新冠肺炎疫情，制定與落實安心就學措施，開設線上教學課程，並依本校「學生突遭重大災害有關修業及學籍處理辦法」第5條規定，受災學生得延期繳交學雜費及註冊；同時，在確保學生學習不中斷之原則下，本校結合ICT，研擬多元之課程與教學因應方案。以下分別說明之：

一、增編遠距教學之專案經費

為提升遠距教學品質，本年度增編遠距教學專案經費逾1,890萬元，包括教學平台升級、網路頻寬升級、線上教學TA等，同時增購線上教學軟體，並充實智慧教室之設備，以確保課程與教學因應方案之落實；同時，提前佈署若校園出現確診個案時，能立即啟動完善之線上教學方案。

二、開設遠距線上教學課程，保障學習不中斷

108學年度第2學期本校完成註冊之境外學生包括陸生277人、港澳生323人、僑生191人、及外籍生421人，合計1212人。這些境外生在政府宣布禁止外籍人士入境政策前，已回到校園的計333人（占27.5%），仍有多達879名學生無法回到校園學習。本校為落實以學生學習為核心之學習不中斷原則，盤點相關課程並促請相關課程教師，透過本校之i-learning數位學習平台、學校增購之線上教學軟體、或網路上免費共享軟體資源，合計開設757門同步或非同步之線上學習課程，有效保障無法及時返回校園境外生之學習不中斷。

三、辦理教師遠距教學增能培訓

為因應疫情擴散之可能，本校積極開設教師遠距教學增能培訓課程研習，以提升教師、助教及學生線上教與學能力。為配合教師個人應用線上教學軟體之多元差異，培訓方式採實體課程培訓及線上研習等兩類，共辦理179場次，合計3,766人次參與研習，有效協助教師透過EverCam／Loom錄播影片、製作教材，同時透過i-learning教學系統、Youtube、WeChat、Line、Facebook等社群平台授課與進行學生學習輔導。

四、實施大班課程遠距教學

依據教育部109年3月27日「各級學校集會活動辦理及校園防疫措施」通報，本校100人以上大班課程（23門），自4月6日起調整授課方式為遠距教學。為確保課程教學品質，所有遠距教學課程均配置TA一名，協助教師線上教學與學生學習輔導。

五、落實遠距教學授課防疫演練

本校為強化師生面對疫情之應變能力，除辦理教師線上教學增能研習外，依全校防疫會議決議，於4月13日至24日進行疫情遠距教學授課防疫演練。促請教師每門課擇一週一節課內，進行遠距教學授課防疫演練，由教師與學生運用電腦、平板電腦或手機等載具，進行遠距教學授課防疫練習。扣除已實施遠距教學課程、實驗實習實作課程及經授課教師評估無法實施遠距教學之課程外，全部2,275門課均全數完成演練，確保疫情發生時全校進行線上教學之因應能力。

六、專案提供TA協助線上教學與學生學習輔導

為確保教師與學生因為改採線上教學，所造成之教學與學習不適應問題或困難，本校專案提供線上教學TA員額共40名，協助開課單位線上教學之推動與學生學習輔導。

同時，訂定因應疫情之學習輔導措施，針對需居家自主管理或監測關懷管理之學生，由TA及課業守護天使利用本校i-learning平台，提供其課業諮詢輔導及線上討論，或利用通訊平台以直播或錄影方式協助學習；對已完成居家自主管理或監測關懷管理之學生，則遴選該課程成績優秀之學生擔任其課業守護學伴，提供完整課程筆記、重點整理、習題講解等，俾利確保學習成效。

積極開設教師遠距教學增能培訓課程研習，以提升教師、助教及學生線上教與學能力 （中原大學提供）

結語

在本校全方位之校園防疫機制建置，以及全校師生「自己的校園，自己守護」之共識下，本校迄今確實做到防疫零缺口、零確診之目標，整個防疫作為也受到教育部訪視小組之高度肯定。依據本校之防疫經驗，茲提出以下對於疫情影響教育的反思供作借鏡：

一、智慧校園之建置刻不容緩

智慧校園已成為全球先進國家教育變革之重點，各國均以政策推動大型智慧教室與智慧校園計畫，並投入龐大建設經費。

本校自106年度起之校務發展計畫，即將涵蓋智慧學習、智慧社群、智慧校務、智慧保健、智慧綠能與智慧管理之智慧校園建置，做為校務發展之重要目標，並研擬相對應之與行動方案。也因為本校持續營造智慧校園，在本次疫情發生之際，即能迅速結合ICT在校務治理、學生學習、全人關懷做出有效之因應措施，確保師生可以在一個安全的校園環境中共同學習與生活。因此，持續建置一個整合性之智慧校園，將是未來面對環境不可抗力變化之重要關鍵。

二、教師結合ICT教學能力之專業成長

ICT在本次疫情中是確保學生學習不中斷之利器。而發展各式的教師教育科技能力，以培養學生「批判性思考（Critical Thinking）」、「溝通（Communication）」、「合作（Collaboration）」、「創造（Creativity）」之4C能力，以能適應21世紀的複雜生活及工作環境，也是當前各級學校教育的重要課題。疫情期間本校結合ICT在課程設計、教師教學與專業成長、學生學習分別研訂相關作法並有效落實，而能做到使學生學習不中斷並確保學習成效。因此，未來仍持續強化教師在操作教學設備與軟體工具、應用數位教材、發展教學活動、及發展教師結合ICT教學能力之專業成長。

三、學生自主學習能力之培養

培養自主學習的能力不僅有利於學生今後的學習，而且能優化課堂教學，提升教學與學習品質。特別在利用線上教學所進行之同步或非同步課程，學生自主之事前教材預習、課堂之學習參與、課後之內容複習，是線上教學課程能有效確保學生學習成效之關鍵。

因此，本校未來如何從加強學生自主學習意識的建立、學生自主學習所必備的各種能力之培養、到優化課堂教學，培養學生自主學習能力，將是本校落實學生學習為核心之全人教育的重要基石。