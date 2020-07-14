三週全校遠距教學、僑生宿舍居家隔離 新冠肺炎淬鍊下的抗疫作為──臺師大經驗分享

【文．吳正己╱國立臺灣師範大學校長】

臺灣在新冠肺炎疫情爆發以來，大學如何在防疫過程中，維持學校正常運作，實為一重要且艱困的議題。在這次疫情中，臺灣師大比全國各大學面臨了更多的衝擊與挑戰：百餘位僑外生宿舍居家隔離、確診疫調及防護，及三週全校遠距教學等，面對這些艱鉅工作，我們毫不敢鬆懈，也以謙卑的心懷不斷的學習改進。以下提供本校各項因應做法，提供大家參考。

校園抗疫措施分享

一、同心參與團結防疫

為整合全校相關資源進行防疫工作，本校於109年1月20日即成立新冠肺炎防疫小組，每週由校長召開防疫小組會議，針對新冠肺炎疫情防治工作全面研討因應措施，研訂標準作業程序，積極落實防疫工作。防疫小組以學務處為首的健康與公衛防護，搭配總務處的防疫物資調配及校園消毒、教務處的遠距教學、國際處安頓聯繫僑外生、環安衛中心門禁管制措施等，以及其他相關處室配合；而學生會也納入防疫小組成員，以加強學生意見的反映及溝通。除了校級防疫小組外，各學院也由院長召集各系所主管成立院級防疫小組，討論及執行院級相關防疫工作，及協助遠距教學的整備及推動工作。

為加強單位間防疫工作之溝通，全校各單位均需派員參加「臺師大防疫小天使群組」，代表單位於群組中說明或回覆相關事項，透過群組並能即時向全校教職員工宣導相關防疫措施，群組成員達172位同仁。此外，各單位同仁也須輪值校園或場館出入口，協助門禁及體溫量測等工作，藉由大家一起實際參與防疫工作，更凝聚同仁們的向心力，大家都是堅實防疫工作的重要成員。

臺師大防疫小天使、防疫APP。圖／臺師大提供

二、暢通訊息溝通管道

本校於疫情之初，即於學校首頁設立「防疫專區」平台，讓社會大眾和全校教職員工生得以清楚學校作為，除呈現學校最新訊息外，同時也將政府重要防疫相關資訊於平台披露。此外，也透過「師大防疫快訊」及「師大防疫Q&A」等簡短快訊方式，透過電子郵件及相關討論群組，迅速傳遞訊息。相關訊息均以中英文同時呈現，以顧及外籍師生。

師大防疫快訊、師大防疫Q&A。圖／臺師大提供

三、科技防疫，協助門禁及自主健康管理

在本次防疫工作中，本校開發的NTNU防疫APP不僅可以幫助學生自主紀錄監測每日體溫，也能作為門禁辨識身份的通行證（防疫Day Pass），並可於校園各場所（包括教室、實驗室、系所辦公室、行政單位辦公室等）掃描QR Code簽到記錄足跡，同時作為教師點名或疫調之用。此外，結合本校資工系開發的紅外線體溫量測儀器，也可以同時達到體溫自主監測及門禁身份辨識等功能。

臺師大防疫專區。圖／臺師大提供

四、結合社區生活圈簽署共同防疫宣言

考量周遭居民與鄰近商家，是師大生活圈重要的一部分，為促成居民與商家共同防疫的團隊，臺師大多次邀請里長與商家座談，具體說明防疫措施（包括門禁管制、入校運動注意事項等），並與社區代表、商家代表簽署共同防疫宣言，「每個人保護自己的安全，就是一起保護環境安全。」臺師大同仁也至社區進行防疫宣導及衛教工作，包括食品從業人員防疫注意事項、用餐民眾洗手注意事項等。

五、提供健康防護諮詢措施

全校師生的健康管理是防疫工作重點，本校透過全方位輔導系統（健康中心、學生輔導中心和專責導師室），分別輔導1,567人以及16,460人次學生，更透過電話或線上多次進行學生疫情關懷輔導及預防宣導，針對學生不同需求，提供身心健康諮詢、學習輔導的專業服務。此外，亦規劃各項學生經濟安心措施（提供慰問、生活助學等），照顧所有受疫情影響的同學，同時確保所有學生在學校安心就學、平等、不受歧視的基本權利。

六、僑外生安心就學措施

疫情發生時，正值海外學生開學返校就讀的時期，在僑生、外籍生及海外交換生陸續返國之際，本校事先積極調查每位學生（共1,115人）的班機時間、行程規劃與在臺聯絡資訊，返國學生於抵達後即能配合中央防疫機制直接進行居家隔離、居家檢疫，同時每日與學生保持聯絡，關懷身心健康狀況。對於未能順利返國的僑生、外籍生，本校在確保學生學習品質前提下，以同步或非同步之線上數位課程支援，協助學生修讀課程。包括配合授課教師指定學習方案，及本校數位學習Moodle平台線上學習方案；另鼓勵同學修習MOOCs（Massive Open Online Courses）線上課程，修習及格者得申請採計學分（以4學分為原則）。

七、全校實施遠距教學

本校於疫情之初即積極進行遠距教學準備工作，並於3月陸港澳生無法入境時，迅速推動彈性遠距教學方案；及至4月6日至24日進行全校3週遠距教學，很多教師已有遠距教學經驗，但仍有相當多的教師倉促上路。在實施遠距教學期間，本校網路大學籌備處提供24小時熱線協助教師、助教，並針對常見問題即時發布Q&A快訊。教師們也都能逐漸上手，分別採取同步（視訊直播）、非同步（預錄課程）、同步加上非同步等遠距教學方式。

線上柔道課請來「柔道綠豆」作為演練對手。圖／臺師大提供

根據學生會及本校教務處的調查，師生對此三週遠距教學的實施大致表示滿意，對此次學習經驗表示不滿意者低於10%。少數老師對遠距教學陌生感到焦慮，不過也有老師認為，遠距教學帶來與以往不同的學習成果。例如，有老師利用遠距教學的優勢，邀請遠在義大利的音樂大師上線跟同學對談；有老師讓學生邀請父母親有一同上課，暢談文學和電影中的情感經驗；也有體育老師以線上直播、錄製影片等方式進行線上柔道課程。

結語

新冠肺炎讓大家見證了病毒帶來的恐懼與威脅，也讓人類更覺卑微與渺小，它同時考驗著社會的人際關係，也讓大家重新省思社區、校園師生互動關係。防疫措施難免造成師生及社區居民不便，因而有所抱怨；個案確診也易遭遇外界異樣眼光，師生因而感到焦慮與不安，甚至對防疫措施產生責難。相關問題都是防疫工作中重大的挑戰，所幸藉由本校相關因應措施，以及最重要的在大家同心及相互體諒下，問題均可獲得緩解。抗疫是長期工作，本校師生仍將兢兢業業持續努力，相關經驗謹提供大家參考。