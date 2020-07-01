虛實整合課堂成趨勢 台大與ViewSonic合作打造未來教室

教育科技品牌ViewSonic今天與台灣大學宣布合作，雙方共同推動強化未來數位教學所需師資，並針對特定學科領域，合作建置教學環境及共同研擬優化教育方案。雙方選定台大管理學院及創新設計學院D-School，結合myViewBoard數位教育平台，因應結合現場和遠距的「新常態教學」需求，將問題導向學習和設計思考互動教學模式融入日常教學。

台大校長管中閔曾表示，新冠肺炎疫情影響教學數位化，學校在推展數位教學時，要進一步觀察不同學科因應教學模式的轉變，各自應有不同程度與範圍的調整。台大表示，在此次合作中進一步找出合適的學科與教學模式，結合ViewSonic在教育科技的專業，客製最合適的教育方案，讓數位教學的成果更為顯著。

ViewSonic董事長暨執行長朱家良說，現處後疫情時代，傳統課堂教室和遠距教學不再二分。結合實體及線上的新常態教學將逐漸普及在教育現場，以適配不同的學科和學習情境。如何無縫連結課堂上所需的授課及互動模式，甚至進一步豐富化學習內容，便是數位教學的重要課題。

ViewSonic表示，這次的合作案包含多重面向，在ViewSonic「環境+師資+課程」全方位EdTech架構下，提供除上述針對不同教育方案的客製調適外，雙方也聯手定義未來教室2.0環境、建置示範教室，並針對選定客製教育方案，開設培訓課程。ViewSonic也免費提供台大全校師生myViewBoard數位教育平台，升級安裝在校內既有設備，促進授課軟體多元化。