火箭阿伯拚明天7月發射火箭 群眾募資額單日破百萬

五月天MV「頑固」男主角、現任交通大學前瞻火箭研究中心（ARRC）主任的「火箭阿伯」吳宗信昨晚在群眾募資平台發起全台第一支類衛星載具火箭HTTP-3A集資計畫，目標是明年7月，將代號HTTP-3A的混合式火箭以飛行姿態控制的方式，垂直發射100公里至太空的邊緣「卡門線」。不到一天已有300多名民眾支持，贊助總金額破百萬。

ARRC由吳宗信教授帶領，交通大學機械系、台北科大電子系、成功大學工程科學系、銘傳大學資管系、海洋大學商船系等校系共同組成。目標促進台灣太空科技發展、製造百分百MIT的運載火箭，擁有將衛星送上軌道的能力。

HTTP-3A混合式燃料火箭去年11月進行第一次垂直點火測試，目標在2021年7月向上垂直發射100公里至卡門線，完成入軌前的驗證。

但吳宗信說，這次研發過程耗費的人力與費用超出預期，除申請科技部的計畫案補助、私人企業募款，ARRC四處舉辦講座籌措經費，現階段仍有1000萬元的資金缺口。於是ARRC透過時下流行的群眾募資管道，現正號召民眾幫台灣實踐火箭夢。

「我們不能持續做代工，我們要創造系統，也許火箭產業有一天能讓台灣定義自己的東西。」吳宗信說，台灣過去的衛星發射計畫，如福衛二號、福衛三號、福衛五號和福衛七號，一直以來都是由他國代為發射。火箭結合十幾種專業領域，從推進、燃燒、導控、機械動力、電機電池到傳輸技術，如火車頭般，能帶領並推動台灣各項產業。

全球有能力自行發射衛星載具入軌的國家僅13國。吳宗信說，在他國火箭多以液態燃料為推進器時，ARRC選擇混合式燃料，原因包括安全性高、成本低。混合式火箭擁有高穩定性，且發展潛力與商業價值不可限量。若此次的驗證成功，將代表台灣在控制混合式火箭的能力是世界第一。