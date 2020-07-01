39項指標評2020我國最佳大學 中山大學首次進前5名

遠見雜誌昨天公布2020最佳大學排行榜並舉行頒獎典禮，總榜前四名依序為台灣大學、清華大學、成功大學、交通大學，中山大學名列第五也是首度進入前五名。台北醫學大學拿下私立大學、醫科大學雙冠軍，逢甲大學今年躍升醫學大學之中，名列私立大學第三名。

遠見表示，今年評比包括社會影響、學術成就、教學表現、國際化程度、推廣及產學收入和財務體質六大面向和39項細部指標，選用和泰晤士高等教育「大學影響力排名」一樣的計分來源，新增「聯合國永續發展目標（SDGs貢獻度）名次」，搭配教育部推動的「大學社會責任實踐計畫補助件數」。另也將「教學表現」比重拉升到15％，反應大學在整體表現上是否符合時代價值。

前教育部長曾志朗表示，大學是國家最重要的資產，台灣的大學不斷進步，已可與國外並駕齊驅。從歐盟指標可發現，大學已開始從跨領域的湊合、組合、整合階段，現正走向融合。高教無不開始重視跨校、跨領域、跨語言、跨社會、保育生態等趨勢，台灣政府應挹注更多教育經費，幫助大學前進。

調查指出，中山大學也是今年前30名學校中唯一年年名次進步的大學，該校「學校自籌補助學生的平均金額」居全台第一，而「聯合國永續發展目標（SDGs貢獻度）名次」列第二。學生的國際移動力被列為未來人才的關鍵能力，該校「日間學制修讀雙聯學制學生數」全台第二，「國際教師數比」、「本國學生出國交流人數比」列第四。

逢甲大學今年拿下私立大學排行第三名，校長李秉乾表示，逢甲打破私立大學排行「醫科霸權」的狀況，與眾多醫科大學並駕齊驅，未來逢甲應回歸私立大學的本質，提供更高品質的教育，並走出差異化，以學生為核心，以教學為首務。

技職科大部分，前五強依序是台科大、北科大、雲科大、高科大、屏科大。雲科大在「教學表現」面向從去年的41名前進到今年24名，排名技職第三；屏科大則是「社會影響」面向最大黑馬，從去年的21名，衝上全國第四。

私立科大前三強分別是明志科大、南台科大、長庚科大，遠見表示，這三所私立科大分屬台塑與統一的旗下事業，在教學表現、財務資金、產學合作上都表現出色，顯見，技職院校若母集團資源加持，確實是一大利多。