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「無求常安」 年近9旬交大前校長鄧啟福新書發表

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
鄧啟福是台灣第一位民選大學校長。圖／交大提供
鄧啟福是台灣第一位民選大學校長。圖／交大提供

交通大學2017年起推動卸任校長口述歷史出版計畫，近日圖書館特藏組完成前校長鄧啟福口述歷史紀錄，出版新書「無求常安：鄧啟福口述歷史」，今天舉辦新書發表會暨簽書會，昔日戰友台大副校長吳靜雄、清大前校長陳文村皆蒞臨出席盛會。

鄧啟福是台灣第一位民選大學校長，任職期間致力於交大校園建設的擴展，奠定今日交大校園的規模。整編新增系所，強調人文教育，推動成立全國第一個電機資訊學院，設置人文社會學院，建立e化圖書館，以求交大邁向完整綜合大學的目標。

鄧啟福生長於日軍鐵蹄下的大陸，為避烽火，千里迢迢從湖北來到雲南壘允，小小年紀就經歷千里逃難，途中痛別親人，失去所有手足，看遍生死流離，在艱困中仍能隨遇而安。來台後他勤奮向學，因緣際會趕上留美熱潮，進入美國最頂尖的貝爾實驗室工作。

任職國科會期間，鄧啟福執行多個影響深遠的大型研究計畫，包括次微米元件中心計畫、MPC計畫、環境保護計畫，並籌設高速電腦中心、地震工程研究中心等，其中也有高爭議性的太空衛星計畫。而他擔任「電信國家型計畫」主持人時，大力提攜年輕後進，發揮組織長才，樹立工作典範，為台灣無線電信產業奠定堅實基礎，促進電信產業蓬勃發展。

鄧啟福自言是個「傻傻的、平平常常的人」，只是運氣特別好，其中最幸運的是與另一半楊永寧老師攜手大半輩子。如今已年近九旬。

為讓後人理解百年校史發展軌跡，交大相當重視校內文史資料保存，在前校長張懋中支持下，於2017年開始推動卸任校長口述歷史出版計畫，為交大留下更多的寶貴歷史紀錄。目前已出版「無懼．無華－郭南宏口述歷史」，接下來將持續完成前校長吳重雨的口述歷史專書。

交大今天舉辦「無求常安：鄧啟福口述歷史」新書發表會暨簽書會。圖／交大提供
交大今天舉辦「無求常安：鄧啟福口述歷史」新書發表會暨簽書會。圖／交大提供
交大推動卸任校長口述歷史出版計畫。圖／交大提供
交大推動卸任校長口述歷史出版計畫。圖／交大提供

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