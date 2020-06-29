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屏科大設多功能正負壓動物房與長庚研究川崎症動物模式

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
研究員在做動物行為測試。圖／屏科大提供
研究員在做動物行為測試。圖／屏科大提供

屏科大長期在獸醫、動物疫苗、健康食品、天然物應用領域有專業表現，為服務且支應更多元計畫研究，生物科技系活性天然物暨生物技術服務中心增設「多功能正負壓動物房」，讓實驗動物飼養及實驗環境有更完善的場域，今舉行揭牌啟用儀式。

屏科大校長戴昌賢說，拜AI科技所賜，不管在農業生產、到醫療健康國人都愈來愈趨於精準化管理，各種保健食品、疫苗生醫產品，透過完善且友善的動物房飼養實驗動物，與長庚醫院合作，研究開發更多守護國人健康的技術。

高雄長庚醫院副院長龔嘉德說，長庚與屏科大從早年就結緣多種動物性研究合作，今年1月簽訂正式合作備忘錄，未來包含醫療端、營養端、甚至到教學方面都可以有各方面交流為提升南部醫療服務做最大的貢獻。

高雄長庚醫院醫師郭和昌說，長庚此次與屏科大合作一個重要項目川崎症動物模式開發，過去臨床研究顯示川崎症易引發孩童心臟、血管受損的嚴重疾病，台灣川崎症發生率為世界第三，團隊在川崎症研究15年，仍有些無法突破的地方，此次與屏科大合作動物疾病模式開發，結合生物科技系擅長天然物研發協助更多臨床的治療。

屏科大指出，新落成的多功能正負壓動物房，有能監控動物病原微生物的清淨飼養區，維持低噪音、低粉塵、無光害的環境，並監控包括溫度、濕度、壓力差、凈化水、凈化空氣、送風、排風、照明、紫外燈等參數指標，可操作第二級危險群（RG2）病原體的P2+動物生物安全第二等級實驗室（ABSL-2），使用獨立通氣式飼育籠（IVC）及生物安全操作櫃，確保實驗動物品質與健康，提供實驗人員在安全的環境下動物操作。

屏科大指出，機構除飼養齧齒類實驗動物之外，也可飼養兔子、禽類等不同物種的動物，由獸醫師負責管理，已開始營運，也進行幾項實驗，包括「植物天然萃取物的功效評估」、「鱉油合併運動對老化大鼠的學習記憶改善功效」及「糖尿病的研究」等計畫，透過各系所專業研發能量，將農業資材作為材料開發有益人體的保健、醫療產品，實踐循環經濟概念。  

多功能正負壓動物房提供動物行為分析服務，動物生理評估，實驗動物疾病模式等相關專業服務，透過整合性的設備平台與方法，將動物實驗數據應用在生技與醫學產業發展。

負壓動物房有兩座獨立通氣式飼育籠。圖／屏科大提供
負壓動物房有兩座獨立通氣式飼育籠。圖／屏科大提供
飼養箱皆為獨立裝置，圖為大鼠在飼養箱內的生活狀況。圖／屏科大提供
飼養箱皆為獨立裝置，圖為大鼠在飼養箱內的生活狀況。圖／屏科大提供
負壓動物房獨立飼養箱。圖／屏科大提供
負壓動物房獨立飼養箱。圖／屏科大提供
屏科大生物科技系活性天然物暨生物技術服務中心增設「多功能正負壓動物房」，讓實驗動物飼養及實驗環境有更完善的場域，今舉行揭牌啟用儀式。圖／屏科大提供
屏科大生物科技系活性天然物暨生物技術服務中心增設「多功能正負壓動物房」，讓實驗動物飼養及實驗環境有更完善的場域，今舉行揭牌啟用儀式。圖／屏科大提供
屏科大研究員葉宗明解說負壓動物房裝置。圖／屏科大提供
屏科大研究員葉宗明解說負壓動物房裝置。圖／屏科大提供
研究員進行小鼠管餵。圖／屏科大提供
研究員進行小鼠管餵。圖／屏科大提供
研究員進行小鼠管餵。圖／屏科大提供
研究員進行小鼠管餵。圖／屏科大提供

屏科大 長庚 獸醫師

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