大學推「新雙語」 程式語言成顯學

聯合報 / 記者章凱閎／台北報導
各大學近年廣開資訊及程式設計相關課程，各大學修過程式課的學生比率已達6成。 圖／聯合報系資料照片
各大學近年廣開資訊及程式設計相關課程，各大學修過程式課的學生比率已達6成。 圖／聯合報系資料照片

資訊時代來臨，各大學近年廣開資訊及程式設計相關課程，例如元智大學「新雙語政策」，把基礎程式設計課程列為大學部必修；輔仁大學和師培大學如台北教育大學，也把程式設計融入現有專業課程中。教育部統計，各大學修過程式課的學生比率，兩年來從三成一提高至六成。

且根據教育部一○八學年下學期的最新統計資料，非資訊領域學生中，也有五成三修過程式設計相關課程，人數首次突破四十萬人，顯示運算思維或程式設計已成為不分文理組、不分領域的共同素養。

為提升我國「資訊國力」，教育部從二○一八年委託政大等十三所學校成立「推動大學程式設計教學計畫」，協助各大專校院達到半數以上學生修讀過程式設計相關課程的目標。計畫執行至今已超過二年，成果比預期還好。

例如元智大學實施「新雙語政策」，意即把「程式語言」當作第二語言，基礎程式設計課程也列為大學部必修課。東海大學也發展ＰＢＬ議題導向的課程，開發輔助學習程式設計的流程圖工具，輔仁大學現有的專業課程，也融入程式設計概念，達到跨域學習目的。

師培大學也因應新課綱「資訊素養」，紛紛擴大資訊課程。例如北教大全校必修「程式設計課」；台師大近期也擴大「運算思維與程式設計」通識課，兩年多有共兩千多人修課，非理工科系學生修課比率達五成七。

計畫主持人政大教授李蔡彥表示，過去二年可以看到許多學校愈來愈重視程式設計教育，推動計畫辦公室在發展過程中則扮演教材開發、資源整合與輔導培力的角色，已有豐碩成果。，計畫也為教授非資訊領域程式設計課程的教師成立專業社群，提供教師交流及分享教學經驗的管道，至今共舉辦超過四十五場的交流會、工作坊和成果發表會等活動，吸引全國超過九成的大專院校參與。

教育部

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