為什麼清大、交大沒有醫學系？ 網指1關鍵原因：辦學目的不同

通常在大學科系裡，門檻最高的就屬「醫學系」了，往往只有絕頂聰明的頭腦，才有機會可以進到醫學系的神聖殿堂，而現今台灣5大國立大學中，就只有台大與成大有醫學系，並且有其附屬醫院，而其他學校則沒有設立。對此，昨（26）日就有一名網友在PTT中PO文發問「為什麼清大、交大沒有醫學系？」

原PO在文中表示，他發現在台灣4所頂尖國立大學台大、清大、交大和成大中，位於中南部的成大都有「醫學系」了，那麼他不明白為何同樣身為頂大的清大、交大卻沒有設立，於是他就好奇的詢問廣大網友「這到底是為什麼？有沒有卦？」

PO文一出後，隨即引來大批網友熱議，留言回應「其實清大本來要跟馬偕合作開醫學系，後來談不攏，馬偕就自己開」、「交大快要有醫學系了，因為要陽明併校了」、「清大、交大是輪班人才的搖籃，專業分工不同」、「其實清大醫科基本上就是生科的一種」、「清大之後要開學士後醫學系了」、「清大和交大一開始就是為了培養理工人才設立的，學校目的不同，當然不會有醫學系，加上新竹醫院的水準又不高，也培養不出什麼厲害的醫科人才」。