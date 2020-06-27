9成境外生指留學台灣有利職涯 盼大學增設全英語課程

我國因應新冠肺炎疫情，對境外生設多項就學限制，不過高等教育國際合作基金會最近發表的「2020留學台灣趨勢調查」顯示，近九成境外生認為留學台灣對未來職涯發展是很好的投資，七成國際生盼台灣增設全英語課程。該會指出，這反映我國高教海外宣傳口碑好，境外生是台灣高教在國際教育市場上的最佳代言人。

在外籍生學習領域分布上，調查指出台灣最受國際學生青睞的科系是「社會科學、商業和法律」（24％），其次為「工程、製造與營造（15%）、「人文藝術」 （12％）和「醫藥衛生」（11％）。近九成外籍生表示台灣是學習華語首選地，七成國際生表示，我國大學應提供全英文課程。

清華大學全球事務長嚴大任表示，台灣合理的學費與生活開銷，搭配穩定的社會結構和優質的學術環境，都是吸引外國學生來台留學的特色及亮點。

中央大學國際長許協隆說，各校招收外籍生，應提供足夠的英文課程，以利學生完成專業學習並順利取得學位。台北科技大學國際長莊賀喬表示，國內大學校院不只要提供全英授課，更應同步進行校內軟硬體英文化，使國際交流與學習真正暢行無阻。

這份調查也指出，八成以上外籍生盼畢業後可以繼續留在台灣工作或實習。台灣師範大學國際長劉祥麟表示支持外籍畢業生留台工作，並說育才、留才能衝刺台灣全球競爭力，建議政府廢除「評點配額制」、開放雇主提出聘用申請，鬆綁管制，讓更多優秀外僑畢業生留台工作，發揮所學。

高等教育國際合作基金會表示，本次問卷針對目前在台就學的外國學位生、外國交換生、僑生（含港澳）、陸生與華語生，進行為期一個月的「境外學生來台就學狀況」線上調查，共回收全國大學校院3700多份問卷，有效回收率達99.4％。

從受訪者背景來看，該會表示，這次調查反映我國新南向政策奏效，八成六的來台留學境外生來自亞洲國家，年齡以18至24歲為多，女性占五成六。近半數受訪者為外籍生學位生，僑生也占整體三成五以上。