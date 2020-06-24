獲教育部支持 交大與業界合作延攬MIT學生實習

在全球國際交流大受新冠肺炎疫情打擊之際，國立交通大學與台積電及玉山銀行合作，推出「MIT-NCTU實習計畫」，在教育部「優秀外國青年來臺蹲點計畫 Taiwan Experience Education Program」（TEEP@AsiaPlus）補助下，延攬麻省理工學院（MIT）頂尖學生來台到交大實驗室及合作企業實習，希望促進MIT學生與交大師生及台灣業界交流。

交大指出，今年於學界首創該計畫，本計吸引20名MIT學生報名，但受疫情影響，外籍學生無法入境，僅有4名具本國及美國雙重國籍的學生順利來台赴企業實習。為提供無法來台學生實習機會，校方特別安排校內實驗室實習，由學校教授對另外6名學生以遠距模式進行。

交大表示，4名MIT學生除到於台積電及玉山銀行進行2個月的專業實習外，交大於實習前安排為期1至2週的實驗室參訪行程，讓4名學生與交大師生進行交流並參與專案研究。此外，校方也為每位實習生安排專屬學伴，讓MIT學生於來台期間能與本地學生進行深度國際化交流。

玉山銀行表示，本次MIT實習規劃除了專業能力的培養外，也會與玉山的暑期實習生共同參與專案，讓多元背景人才進行交流，激發創意，打造不同的體驗，期盼藉由此次的實習，持續提升台灣在國際頂尖學府中的影響力，打造國際人才品牌。

至玉山銀行實習的MIT學生楊晴筑說，能夠獲得此機會學習如何應用機器學習及相關資訊科技，並與台灣的大學生交流互動，進行團隊合作，對他來說是全新的體驗；至台積電實習的林韡育說，能至國際知名企業實習是吸引他報名此計畫的主因，希望藉由此機會獲得產業實務經驗，而從小在國外長大的他，亦表示非常期待能藉由此次機會強化他與台灣文化的關係和連結。