台大拚社會責任 從減碳做起

台大昨公布全台第一本大學社會責任（ＵＳＲ）報告書，以「聯合國永續發展目標（SDGs）」檢視台大各項作為。校長管中閔也宣示減碳目標，二○二八年達到碳中和百分之五十、二○四八年達百分之百，比國際標準提早兩年；且四分之三的校務基金將投資在高社會責任或重視永續的企業。

教育部鼓勵大學走出象牙塔，於高教深耕計畫設置「大學社會責任實踐計畫」，以每案一年最高一千萬元、兩年為一期，補助大學成為社會創新的智庫。

除了台大，像台中朝陽科大ＵＳＲ計畫發揮產學接軌的能力，投入社區在地關懷、人才培育、環保等，例如該校行銷與流通管理系協助中興新村成立友善石虎創意市集；銀髮產業管理系師生則在台中大坑推動「幼老共園」，於幼兒園中提供老年人日間照護。

政大ＵＳＲ計畫則與彰化縣福興鄉公所合作，倡導「五十加一」理念，由五十位校友及師生陪伴一位青農，替輕農創造工作機會，也改善當地旅遊環境。校長郭明政校長形容，這是一次「幸福的科學實驗」，讓社會脫貧、更溫暖。

管中閔說，自己在遴選校長時就承諾，當選後定期發布「大學社會責任報告書」，去年初上任後，他也在台大成立ＵＳＲ委員會與常設辦公室。台大根據聯合國十七項永續指標，檢視校內各項ＵＳＲ作為，目前已涵括醫療研究、公共衛生、食品安全、食農教育、長照服務、智慧城市、能源轉型等領域。

台大說，不只是「社區責任」，台大也深入全台各地，甚至是東南亞、非洲等地，實踐永續。例如公衛學院學生遠赴非洲馬拉威，研究瘧疾；台大醫院團隊協助降低南美洲瓜地馬拉新生兒疫病感染率。

管中閔也宣布，將依據「科學基礎減量目標倡議」，善盡「巴黎協定」，設定二○二八年達到碳中和五成，具體措施包含校車汰換成電動車、綠建築等。

台大校務基金的投資標的去年因學生會倡議，要求完全排除高汙染、高碳排企業。管中閔說，上任前投資高汙高碳的比率二成三，現在已降為百分之八，預計今年底前可歸零。