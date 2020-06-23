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談公視台語台風波 李永得:尊重但認為公視應該有態度

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
文化部長李永得上任甫滿一個月，接受周玉蔻專訪。圖/Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供
文化部長李永得上任甫滿一個月，接受周玉蔻專訪。圖/Hit Fm《周玉蔻嗆新聞》製作單位提供

公視台語台「台泰由你遊」節目主持人之一、馬來西亞籍男星Wave邱培聰，上YouTube宣傳節目，卻因提及台灣與泰國是「兩個國家」被指台獨，引來大陸網友抨擊；他為此公開在社群媒體Instagram謝罪，說自己「犯了不該犯的錯」，又引發台灣網友抨擊。

對此公視台語台發聲明回應：「本次YouTuber訪問邱培聰先生的影片，是台語台為推廣節目所做的節目宣傳，網友爭議的部分，與節目內容並無相關。對於邱培聰先生因受訪時提及『台泰兩國』用詞，而遭受中國網友的攻擊，我們感到遺憾。對於邱培聰先生與其經紀公司的對外說明，我們表示尊重。」

對於公視的聲明，文化部長李永得今天上午接受媒體採訪時表示，此事對他來說可分成兩個層面。以文化部長的立場，他「尊重公視的處理」；但以他的個人看法，「只要在公視頻道播出，就是公視節目、公視的事，不管簽不簽約，應該有態度。」

公視 台語

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