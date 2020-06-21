北市府促訂校長遴選要點 北市大認辦法應修

台北市立大學校長戴遐齡明年8月1日期滿卸任，北市教育局發文要求學校依105年修訂的遴選辦法訂定要點，不過，北市大16日召開校務會議，超過半數認為遴選辦法應修正，將發函給教育局。

台北市立大學前身為台北市立教育大學與台北市立體育學院，兩者於102年合併，擁有博愛、天母二校區，科系以教育、體育、人文、市政管理、理工科為主，戴遐齡為北市大第一任校長，續任時評鑑結果為「待改善」，引發爭議。

戴遐齡明年將期滿卸任，校長遴選卻再生風波，教育局主秘陳素慧表示，105年7月修訂「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，並送行政院和台北市議會備查，要求北市大依辦法訂定校長遴選委員會組織及運作要點。

不過，陳素慧指出，北市大合併至今，校長遴選要點仍分別是台北市立教育大學和台北市立體育學院，完全沒有北市大自己的校長遴選委員會運作要點，戴遐齡明年將卸任，依照遴選辦法，北市大應在校長期滿10個月前訂出。

因此，教育局6月8日發函給北市大，要求學校今年9月30日前應組成校長遴選委員會，並在7月6日前，將訂定出來的校長遴委會運作要點函文給教育局備查。

依遴選辦法第二條規定，北市大的校長遴選委員會委員為15人，學校代表6人、市府代表3人、校友代表3人及不具校友身分的社會公正人士3人，其中，各類代表由學校校務會議各推薦3倍人選報市府。

北市大16日召開校務會議，超過半數認為應刪除第二條第二項文字，近期將函文給教育局。

北市大主秘陳顯宗表示，教育局在105年訂定遴選辦法時，並未告知學校，而校務會議是學校最高層級會議，「選了3個校友代表後，就代表我們選出來了」，不該是選出9個後，再由教育局從中挑人，「這跟大學法有一點牴觸」。

陳顯宗說，最後決定在市府，「校務會議要表達我們的看法」。

陳素慧則回應，教育局依大學法修訂「台北市立大學校長遴選委員會組織及運作辦法」，考量前台北市立體育學院遴選曾發生性別比問題，所以依大學法增訂各款委員任一性別最低比例，並將遴委會人數明訂為15人。

陳素慧說，北市大校務會議固定代表比例達28.75%，相較於台大僅11.18%，明顯偏高，因此要求校友代表和社會公正人士應由校務會議選出9人後，再由教育局從中選出3人，避免學校關鍵席次主導校長遴選。