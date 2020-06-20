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淡江廢二一制 包正豪：不再被學生藉口情感勒索

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
淡江大學昨天校務會議決議廢除二一退學制，109學年起實施。未來學生連續兩學期不及格科目超過一半，不會被退學。圖／淡江大學提供
淡江大學昨天校務會議決議廢除二一退學制，109學年起實施。未來學生連續兩學期不及格科目超過一半，不會被退學。圖／淡江大學提供

淡江大學昨天校務會議決議廢除二一退學制，109學年起實施。未來學生連續兩學期不及格科目超過一半，不會被退學。該校全球發展學院院長包正豪今天在個人臉書上表示，他也有參加決議會議，且在校內先前的院長會議上，就已表達支持此提案。他表示，學生要不要念書是自己的事，廢除後也不必再被學生情感勒索。

包正豪說，他支持廢除二一，理由很簡單，學生要不要念書是自己的事情。學校用二一退學來提醒或強迫學生念書，只是讓學生用「老師，我只差您這科就可以避免二一」的白痴藉口來「情感勒索」教師。

包正豪說，那種情境真的很煎熬，雖然他很堅持學生應該自我負責，但每回狠心拒絕之後，還是會低落與失望。至於為何會有煎熬的情緒？只要是老師，誰不會願意給學生「再一次機會」？但為什麼要付代價的反而是老師們？

淡大雖廢除二一制，但昨天宣布仍維持六年內要畢業的年限。包正豪表示，廢除二一制度，還有修業年限在哪裡等著。學生若六年都修不完、修不過，問題就從老師身上轉移回到學生自己，「我就解脫了」。

包正豪 淡江大學

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