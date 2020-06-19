全台第7校！淡江廢除二一制 盼給學生更多學習機會

全台第七校！淡江大學今天舉行校務會議，決議廢除二一制，109學年起實施。未來學生連續兩學期不及格科目超過一半，不會被退學。在此之前，台師大及靜宜、佛光、文大、政大、中原等大學都已廢除二一制。該校秘書長劉艾華說，校方仍把關課業只是給予更多學習機會，未來學生仍規定要在六年內畢業。

淡江大學今年5月29日先在教務會議決議廢除二一退學制，今天經校務會議拍板，是全台第七所廢二一的學校。在此之前，淡大已逐步放寬二一制，曾將「連續二一退學」加上但書「一年級學生學期學業成績不計入學業退學學期計算」，不溯及既往。劉艾華表示，今天在校務會議正式通過廢除二一制，由於之前已在教務會議討論過，今天算是走完完成程序，109學年度就會實施。

劉艾華說，廢除二一制是希望給予學生更多學習機會，有些學生難免會碰到困難，有時候只是一時沒上軌道，學校盼給予他更多彈性，助他們接上正軌。不過校方將加強輔導機制，包括期中的成績預警等，讓任課老師或導師可給學業不理想學生更多輔導。

我國陸續有大學廢除二一制，2011年台灣師範大學開先例後，目前已廢除二一制的學校還包括靜宜大學、佛光大學、文化大學、政治大學、中原大學。也有學校雖未廢除，但逐步放寬，比如成功大學的「雙二一退學」制度中，「二一」定義原為「不及格科目之學分數達該學期修習科目總學分數二分之一」，而後校方將「達」字改為「超過」。

文化大學在去年6月的校務會議通過廢除二一制，曾任該校教務長的副校長王淑音說，文大整理校內數年的休退學情形和校務分析，發現學生不再介意退學門檻，雙二一已失去把關功能，是決議通過的原因。通過後多數學生表支持，多數老師也同意雙二一淪於形式，不如廢除。但也有少數老師認為學校是因少子化不利招生，才廢除退學門檻。

王淑音表示，教務處曾提出校務分析和學生休退學情形報告，顯示以往的雙二一具警惕功能，若篩掉不合格學生，轉學進來者學業品質更好；但近幾年的學生並不在意退學門檻，再加上不少學校陸續廢除退學門檻，轉學生來源可能是被他校退學的學生，沒有加分效果。