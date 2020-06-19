快訊

「IP至上主義」萬歲？日本影視產業的反面鏡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台第7校！淡江廢除二一制 盼給學生更多學習機會

聯合報 / 記者潘乃欣魏翊庭／連線即時報導
淡江大學今天舉行校務會議，決議廢除二一制，109學年起實施。圖／淡江大學提供
淡江大學今天舉行校務會議，決議廢除二一制，109學年起實施。圖／淡江大學提供

全台第七校！淡江大學今天舉行校務會議，決議廢除二一制，109學年起實施。未來學生連續兩學期不及格科目超過一半，不會被退學。在此之前，台師大及靜宜、佛光、文大、政大、中原等大學都已廢除二一制。該校秘書長劉艾華說，校方仍把關課業只是給予更多學習機會，未來學生仍規定要在六年內畢業。

淡江大學今年5月29日先在教務會議決議廢除二一退學制，今天經校務會議拍板，是全台第七所廢二一的學校。在此之前，淡大已逐步放寬二一制，曾將「連續二一退學」加上但書「一年級學生學期學業成績不計入學業退學學期計算」，不溯及既往。劉艾華表示，今天在校務會議正式通過廢除二一制，由於之前已在教務會議討論過，今天算是走完完成程序，109學年度就會實施。

劉艾華說，廢除二一制是希望給予學生更多學習機會，有些學生難免會碰到困難，有時候只是一時沒上軌道，學校盼給予他更多彈性，助他們接上正軌。不過校方將加強輔導機制，包括期中的成績預警等，讓任課老師或導師可給學業不理想學生更多輔導。

我國陸續有大學廢除二一制，2011年台灣師範大學開先例後，目前已廢除二一制的學校還包括靜宜大學、佛光大學文化大學、政治大學、中原大學。也有學校雖未廢除，但逐步放寬，比如成功大學的「雙二一退學」制度中，「二一」定義原為「不及格科目之學分數達該學期修習科目總學分數二分之一」，而後校方將「達」字改為「超過」。

文化大學在去年6月的校務會議通過廢除二一制，曾任該校教務長的副校長王淑音說，文大整理校內數年的休退學情形和校務分析，發現學生不再介意退學門檻，雙二一已失去把關功能，是決議通過的原因。通過後多數學生表支持，多數老師也同意雙二一淪於形式，不如廢除。但也有少數老師認為學校是因少子化不利招生，才廢除退學門檻。

王淑音表示，教務處曾提出校務分析和學生休退學情形報告，顯示以往的雙二一具警惕功能，若篩掉不合格學生，轉學進來者學業品質更好；但近幾年的學生並不在意退學門檻，再加上不少學校陸續廢除退學門檻，轉學生來源可能是被他校退學的學生，沒有加分效果。

文化大學 淡江大學 佛光大學

延伸閱讀

85歲嶺南派國畫大師歐豪年 獲頒文大名譽博士學位

邊當能源局長邊寫論文 游振偉花6年取得文大博士

稻江7月31日「淨空全校、一個學生都不留」 教育部說話了

淡江大學 廢除雙二一退學制度

相關新聞

全台第7校！淡江廢除二一制 盼給學生更多學習機會

全台第七校！淡江大學今天舉行校務會議，決議廢除二一制，109學年起實施。未來學生連續兩學期不及格科目超過一半，不會被退學...

【升學瘋補習2】博士生資格考也要補 台大教授嘆素質差乾脆退休

全台補習班總數比便利商店還多，除了升高中、研究所，甚至有博士生為了資格考「補」學科。台大教授說，靠補習上研究所是「高教之恥」；還有台大退休老師感嘆，研究生素質越來越差，已經成為國安問題，「一堆爛蘋果中只能挑一顆稍微不爛的」，但他堅持做研究不能放水，搞到自已很氣餒、甚至師生反目，乾脆早點辦退休。

製茶師體驗營隊 小朋友學揉茶

大葉大學食品暨應用生物科技系舉辦「製茶師體驗營隊」，由林芳儀副教授策畫，邀請到神農獎得主張富欽擔任講師，帶領小朋友體驗製...

畢業不失業 台大帶頭幫找工作

新冠疫情衝擊就業市場，包括台大等多所大學都主動出擊，幫助畢業生找工作。台大昨首度舉辦人才座談會，由校長管中閔領軍，邀四十...

台大學生和他校差別？管中閔：專業訓練足但比較野

疫情減少新鮮人職缺，更多應屆畢業生怯於直接就業。台大今天舉行後疫情時代人才座談會，邀40名企業主管與各學院院長面對面交流...

【升學瘋補習1】考研究所也要補 台大教授嘆「世界奇觀」

國內各階段的升學考試無所不「補」，連研究所入學也常見大學生到補習班補學科，有台大教授指是世界「奇觀」。台大最近修正通過碩士班招生考試規定，刪除「筆試科目至少兩科，口試占分比例不得超過50%」，讓系所有更大自由度，也希望能降低靠補習班惡補學科而考進研究所的可能性，預計110學年實施。

世新停招社發所也不行？ 包正豪：教部控制大學的證明

世新大學想停招該校社會發展所，昨天第二度遭教育部駁回。淡江大學教授包正豪在他個人臉書上表示，這件事情是另一個教育部控制大...

世新停招社發所二度遭駁回 教部：保障新生受教權

世新大學想停招該校社會發展所，昨天第二度遭教育部駁回。世新大學昨證實此事，並表示對教育部忽視大學自治深表遺憾，考慮再提訴...

成大在職棒場地辦畢業典禮 畢業生直呼太特別

成功大學管理學院與中華職棒統一7-ELEVEN獅隊合作，今天在台南棒球場舉辦畢業典禮，安排師長送棒球給畢業生代表。參與的...

教部二度駁回社發所停招案 世新不排除訴請國賠

世新大學今天表示，教育部來函再度告知不同意社會發展研究所109學年度停招案，校方深表遺憾，基於捍衛學術自由及大學自治，考...

沃旭贊助彰師大百萬瓦級儲能 校區不怕立即停電

全球離岸案風電業者沃旭能源贊助彰化師範大學百萬瓦級（MW）儲能示範系統，今天啟用，未來將作為學校工學院研究測試之用，儲能...

台東大學機慢車停車證設計徵選 山豬駕駛引起共鳴

國立台東大學辦理校園學生機（慢）車停車證設計徵件活動，投件16件作品，經校內師生票選，最後由名為「山豬駕駛通行證」的作品...

熱門新聞

不願忍4年 指考重考生首度逾2成

大學跨領域科系夯 資源整合成難題

影 ／咬一下！炸裂你的手 這種白蟻大顎彈速度秒飆132公尺

境外生入住防疫旅館自費 大學反彈

某軍校：性騷案成立性騷研究生的師長遭解聘

校外人士進入校園不當教學 范雲：教育部應嚴加把關

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。