大學順應趨勢設新系所 資源整合成下一道難題

企業對跨領域人才需求增加，大學近年成立符合產業趨勢的跨領域科系，如醫學工程系、資料科學系。新興科系招生佳，不過校務上卻因橫跨兩學院的專業，資源難整合。大學主管表示，領域相近的科系合併後會更強，但涉及資源重新分配，不易成功，導致一校中許多領域相近科系各自為政的現況。

我政府推5+2產業帶動生醫發展，國內已有30個結合醫學與工程的醫工系，109學年如大葉大學也要成立醫工系、陽明大學醫學系則成立結合醫學與工程雙專長的「醫師工程師組」。日前大數據興起，目前也有11個校系增設或改名為結合資訊和統計的「資料科學系」，吸引學生報考。

升學輔導專家分析，此類科系報名踴躍，以今年個人申請入學為例，陽明醫師工程組全收到滿級分生，台大醫工系最低錄取分數四科59級分，高於部分公費醫學系。

清華大學醫工系主任葉秩光說，生醫相關科系招生不差，且符合產業發展趨勢，學校通常樂於成立。不過醫工系橫跨多個領域，他們做過非正式估算，全清大約有五成教師的研究領域都與醫工有關。如此一來不太可能推動科系整併，按現況來看，校內相關科系更適合「各自努力」。

台灣大學醫工系主任黃義侑則說，醫工系與同校醫療器材與醫學影像所、生醫電資所、生物產業機電工程系都有關聯，如果都是相關領域科系，整合有助提升學術研究能量，不過會影響師資等資源分配，不是那麼快能談成。

順應產業的科系增加，但既有科系難卻整併，各大學學、碩、博班系所總數愈來愈多，從97學年的7698系，成長到108學年的8018系，十年增加320系。但生源逐年減少，教育部公布的108學年註冊率顯示，頂尖大學約十個博士班招生掛零，台大校長管中閔日前呼籲將博士班整併招生來改善現狀。