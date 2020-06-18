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台大學生和他校差別？管中閔：專業訓練足但比較野

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台大今天舉行後疫情時代人才座談會，由校長管中閔開場。記者潘乃欣／攝影
台大今天舉行後疫情時代人才座談會，由校長管中閔開場。記者潘乃欣／攝影

疫情減少新鮮人職缺，更多應屆畢業生怯於直接就業。台大今天舉行後疫情時期人才座談會，邀40名企業主管與各學院院長面對面交流，幫應屆畢業生提早卡位。會後校長管中閔表示，他相信台大學生在專業訓練上優秀，但「比較野」，也就是對事情想法較多。但他認為較野的學生能替企業帶入不同活力。

受疫情影響，台大表示今年報考研究所的國內和國際生人數都增加。台大學務長沈瓊桃說，除就業市場變化，部分台大學生原本可能要出國就業或深造，如今受疫情影響，也改留在國內進修。元智大學校長吳志揚也說，職缺確實減少，盼政府多幫忙應屆畢業生。

台灣大學今年首辦人才座談會，校方表示，今年受疫情影響取消就業博覽會，另方面是疫情讓職缺減少，盼藉此機會，增加企業聘用台大生的機會。管中閔表示，這場會議能讓學校老師知道企業如何看待新鮮人，也讓各學院主管說明課程發展方向，促學、用兩端雙向交流。

至於新鮮人要如何接軌社會，多名企業主管表示，數位能力是當前所需。出席座談會的Google台灣總經理林雅芳指出，多家企業正推動數位轉型，企業盼員工持續透過學習保持競爭力，具備自主學習、數位學習和終身學習能力很重要。

林雅芳也說產業變化快速，新鮮人是否具備解決問題能力，擁有「我不怕迷路，但我知道怎麼找路」的特質也很重要。

台達電人資長陳啟禎表示，台灣受少子化影響，他們也擔心博士人才變少會衝擊企業攬才，並說台達電已與台大電資學院推動相關合作來育才。他建議產學合作讓優秀博士進到企業，並吸引外國學生來台就讀。

吳志揚表示，元智學生已準備好就業，主因是校方這幾年持續推動數位教育，助學生適應當前職場需求；疫情期間也按規畫安排在學生到企業實習，並未鬆懈。

一名元智大學資訊傳播系大四生還沒畢業就已找到工作，她表示自己三個月前開始投履歷，約投四到五份履歷後找到工作。她即將取得的工作與網頁製作有關，還正爭取更感興趣的虛擬實境領域職缺。

台大 疫情 新鮮人

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