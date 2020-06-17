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台大學生會促轉條例 傅鐘列威權象徵

聯合報 / 記者馮靖惠／台北報導
台大學生會準備提案到學生代表大會討論的「台大學生會促進轉型正義條例」。記者馮靖惠／翻攝
台大學生會準備提案到學生代表大會討論的「台大學生會促進轉型正義條例」。記者馮靖惠／翻攝

台大學生代表日前在校務會議提案，建議成立「校園轉型正義小組」，提案最後被壓倒性否決；台大學生會長凃峻清說，該提案未提傅鐘，卻遭誤導打壓。不過，本報發現，台大學生會另一件提交學生代表大會的「台大學生會促進轉型正義條例」提案，直指有威權象徵，應移除、改名等其他處置的校園空間，傅鐘、傅園等皆名列在內。

台大學生會促進轉型正義條例提及，針對以威權協作者為名的校園空間得更名、廢除、重建之校園空間包含但不限於傅鐘、傅園、振興草皮、思亮館等。該條例原擬五月卅一日的台大學生代表大會討論，後因不足法定開會人數而未討論，預計下次學代會定期大會再排入議程。

記者詢問，學生會所提的促進轉型正義條例，是否確實建議把傅鐘、傅園、振興草皮、思亮館等列為建議更名、廢除、重建的校園空間？凃峻清表示，校務會議提案的校園轉型正義小組，和提到學代大會的促進轉型正義條例，這是「兩件事」。

凃峻清說，各國都曾檢討過去統治者留下的地景，例如西班牙的佛朗哥，世界各校也在進行歷任校長或創校人的檢討，「台灣並不特殊，只是走得比較慢。」他也說，台大學生會從來都不自外於台灣歷史，抹什麼鬥爭都非常可笑。

一名台大學生代表則說，轉型正義應該被討論、重視，但他不認為校務會議的提案可以促進討論，只是用轉型正義議題炒新聞，對推動轉型正義毫無幫助。學生會沒有事先和學生溝通，也沒有舉辦公聽會，甚至連在粉專發文都沒有，校友跟多數台大學生，都是看新聞才知道。

台大 大學生 轉型正義

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