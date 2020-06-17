SAE環保節能車賽 大葉大學再奪冠

彰化縣大葉大學今年參加SAE中華民國自動機工程學會環保節能車大賽，機械與自動化工程系學生的電動車拿下優等獎，省油車獲佳作，蟬聯車輛製作獎冠軍。今年受疫情影響，僅有靜態競賽，學生期待明年若恢復動態競賽，要再朝電動車七連霸邁進。

大葉大學校長梁卓中說，中華民國自動機工程學會每年舉辦環保節能車大賽是全國機械及車輛相關科系年度盛事，獎項只分優等和佳作，學生還是卯足全力參賽。大葉大學以德國師徒制精神培養學生實作能力，在車輛製作、造型創意能力均獲評審肯定。

由機械系主任紀華偉、老師陳國祥指導，機械系學生江佳翰、王鈞元、鄭資學、李凱閔、黃竑文、蘇楚峻製作的電動車「TRANSFORM」拿下優等獎。隊長江佳翰說，車體設計將車殼與車架結合，車殼本身就是車架，不僅能減輕車子本身重量，也能避免車架斷裂等問題。今年比賽規則新增要能負重六十公斤，團隊在車殼兩層碳纖維間填充蜂巢版與複合材料，提高安全性。

江佳翰說，原本全隊有八人，受新冠肺炎影響，三名陸生無法來台，只剩五人，仍靠團隊力量把電動車設計出來。

獲頒佳作的省油車「SurBlazers」是由老師張義芳指導，機械系學生馮志遠、張宇和、洪楠勝、黃柏瑄、徐呈銘、夏政廷、林婉婷、張濬丞、凃凱文、曾浚瑋製作。隊長馮志遠說，今年將鋁合金車架改為碳纖維，支撐力更強，但車架製作過程不順利，以前鋁合金用焊接即可，碳纖維接合較困難，最後用鋁板、鉚釘來接合。