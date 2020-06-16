面試15家月薪都沒30K 文科女嘆「大學畢薪水也沒比較高」

這陣子是畢業的季節，很多畢業生正忙著準備找工作，但網路論壇Dcard上卻有一位過來人分享她找工作的心路歷程，引發許多大學生們議論。前情提要是，原本就有一位網友發問說「本屆畢業大學生應該開多少薪資？」因為很多人剛畢業，對於第一次求職該要求多少薪水沒什麼概念。

而這名「過來人」女大生其實是去年就已經畢業的大學生，看到今年畢業生的疑惑，也忍不住上來發文回應。她表示，自己是私立普通大學文組，因為喜歡接觸人，所以面試了15間門市，類型是百貨專櫃銷售的工作。

重點來了，雖然她面試了這麼多家公司，但沒有一家開的薪水達三萬，她表示「讀完大學薪水也沒有比較高」，同樣認識沒讀大學的國中同學也是這個薪水，她好奇問大家「什麼工作會給大學生比較高的薪水？」

結果底下留言踴躍，有人認為理科通常才能找到起薪比較高的工作，業務、銷售型的工作真的只能靠時間和經驗慢慢累積、「門檻高低決定薪水高低」、「會寫程式，又有學歷的話，妳會發現新世界」、「在系統廠一進去35k起，年薪平均下來大概每個月有40k左右。」

不過也有其他人抱持不同看法，比方「沒有不景氣，只有不爭氣」、「手搖店都看過三萬了，重點是看妳找不找得到吧？」、「之前在百貨公司專櫃當過企畫，像化妝品類很不錯，而且大品牌周年慶獎金很高，可以試試」。還有人指出，其實服務業有很多30k，只是看本身願不願意做，通常一天都做9、10小時以上，沒有月休8天，假日都要上班。

另外，還有人認為，如果沒有大學學歷，可能連面試的第一關都沒有，更有人建議她，可以自己去人力銀行網站看看，就可以發現哪些行業願意給多少錢並且跟什麼科系有關。