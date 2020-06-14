非正規教育制度擬放寬 外籍人士可授與學分證明書

為鼓勵終身學習，教育部擬大幅放寬社區大學等非正規教育制度，其中「學程課程」開課門檻從現行最低20學分，降至6學分以上；「單科課程」將從最低6學分，降為3學分。新制也預計開放學分證明書授與對象，不再限於本國籍，外國籍、陸港澳居民都可接受認證。

空中大學校長陳松柏表示，空大目前約有1.5萬名學員，但都沒有境外生，若能放寬學分證明書授與對象，非正規學制學校將可望成為外籍生的「大學先修班」，不僅有助於提高境外生源，也有助於境外生銜接正規學制。

教育部終身司長黃月麗表示，非正規教育機構包括社大、空大等，主要是提供民眾終身學習，或銜接大專校院學制等正規教育時可抵免部分學分。但現行開課學分門檻太高，不僅校方開課意願低，學生也覺得修得很累。

為此，教育部研擬修正「非正規教育學習成就認證辦法」，黃月麗說明，此次修法分為兩部分，一為放寬開課學分門檻，二為增加學分證明書授與對象。

她舉例，非正規學制「學程課程」的開課門檻目前最低為20學分，但其實大專校院已有「微學程」制度，每個學程僅6至8學分，非正規教育學程課程將比照辦理，只要學分達6學分以上，即可開設學程。

至於「單科課程」的開課門檻為6學分以上。黃月麗說，大專校院一門課多為2至3學分，非正規教育單科課程未來也將比照放寬為3學分以上，增加民眾學習機會。

此外，目前非正規學制學分證明書只限國民可領取，草案也規畫放寬發放對象為外國籍、陸港澳門居民。換言之，「沒有入我國籍的人也可以適用」，希望提高民眾修課誘因。

陳松柏表示，過去學程課程動輒達20學分，「學分數量已相當於教育學程」，制度應依不同學程屬性，給予學校開課學分彈性，例如社工學程為證照取向，可達20學分；但像是人工智慧、物聯網等學程，學員主要是培養科技素養，學分數就不宜太多。