響應防疫新生活 海大龍舟賽標旗改戴口罩標語
基隆今年因新冠肺炎衝擊停辦龍舟賽，隨著疫情趨緩，海洋大學今天舉辦「防疫龍舟賽」，邀請4校8隊參賽，活動還特別設計寫有戴口罩、梅花座等標語的標旗，響應防疫新生活運動。
國立台灣海洋大學表示，為推廣海洋休閒活動，海大這幾年積極發展獨木舟、帆船等水域活動，同時引進SUP龍舟板設備，作為體育教學項目，這次特別利用龍舟板競速舉辦「防疫龍舟賽」，希望在防疫解封後，透過歡樂有趣的新興水上活動，展開防疫新生活。
海大指出，為響應「防疫新生活運動」，讓大家在落實防疫之餘，也能放鬆享受生活，防疫龍舟賽特別設計勤洗手、量體溫、戴口罩、梅花座4個標旗，呼籲民眾享受休閒時光的同時，仍須落實勤洗手等良好個人衛生習慣，外出活動也要做好適當防疫措施。
海大表示，這次台北聯合大學系統參賽隊伍共有8隊，分別由海洋大學、台北大學、台北醫學大學及台北科技大學4校校長、校友會理事長領軍，隊員包括各校校長、教職員及校友，其中成員有董事長、船東、領港、船長、輪機長及高階主管等，一起下海競技。
海大表示，這次競賽使用的SUP立槳龍舟板，長18呎、寬6呎，兩側各4名選手，後面有1名舵手控制方向，共9名選手，賽道來回全長約300公尺，參賽選手持槳划向折返點浮球奪標後折返，船尾須過終點線且所有選手都還在船上，才算完成賽程。
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