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校園轉型正義提案…台大學生、校友 場外交鋒

聯合報 / 記者潘乃欣／台北報導
台大昨校務會議討論學生會校園轉型正義提案，會場外學生與校友各自拉布條表達立場。學生高喊「真相共出來」（左方），校友反批學生會「諂媚當權甘為鷹犬」（右方） 。 記者許正宏／攝影
台大昨校務會議討論學生會校園轉型正義提案，會場外學生與校友各自拉布條表達立場。學生高喊「真相共出來」（左方），校友反批學生會「諂媚當權甘為鷹犬」（右方） 。 記者許正宏／攝影

台大究竟要不要設置校園轉型正義小組，昨場內、外都交鋒。校務會議場內與會代表討論台大學生會的提案，場外則有台大學生團體、校友代表各自拉布條表達訴求，雙方人馬一度發生口角。

校友：假借轉型殘害母校

台大校友組成的捍衛校園自主聯盟昨到校務會議場外拉布條，歷史系校友石文傑表示，學生會成員一群「綠色」職業學生，誇言轉型正義要引進校園，試圖把藍綠惡鬥的氛圍引進台大，用來批鬥傅斯年等已故校長。校友代表們拿著「假借轉型殘害母校」布條，表達嚴正反對學生主張拆除傅鐘等文物，否則未來作育英才、育人子弟的校園將永無寧日，成天陷入批鬥前校長、現任校長及師長的局面。

學生：沒說要拆傅鐘

場外的學生代表高舉：釐清歷史真相等字句，並澄清學生會的提案內容根本沒說要拆除傅鐘，也質疑校方在會前安排隸屬台大行政體系的校友中心，在校友群組發起連署反對學生主張拆除傅鐘之舉，是惡意造謠和抹黑，盼校方能將事實來龍去脈說清楚。

台大 大學生 轉型正義

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