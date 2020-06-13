媒體旁聽台大校務會議再等等 管中閔：下學年提案重啟

台灣大學校務會議20多年來都開放媒體入場旁聽，不過台大校長管中閔今年3月21日在校務會議宣布，按當天會議決議，未來不開放媒體入場。台大今再度舉行校務會議，管中閔會後表示，今天的校務會議和上一次屬同一個會期，預計下一學年再提案，重新開放媒體入內。他只擔心媒體覺得會議太冗長，不過願能開放。

今天校務會議結束後，台大意識報等學生媒體在場外抗議，盼台大公關單位發採訪通知給新聞媒體時，也應將學生代表納入。台大副校長當場承諾，往後會將學生媒體納入校內記者會和活動的邀約對象。

台大今年3月舉行校務會議，學生代表在臨時動議時間表示不建議開放媒體進到校務會議旁聽，表決後獲贊成43票、反對26票。

該提案起因於台大主任秘書孫效智在校務會議發言表示，有學生會成員在臉書粉絲專頁上直播議事音檔違反規範。有老師表示，如果錄音播出前沒經同意，是一種侵犯，並提案禁止他人直播，最後以75比28通過禁止直播議事。

學生會代表接著表示，會議進行期間，多家新聞也在網站上刊登議事內容，最後也發起提案，禁止媒體入校務會議採訪，全體表決後也以43比26通過。下次會議起，媒體不得入內，校方承諾在會後安排主管接受訪問。

台大1987年6月起開放學生代表列席校務會議。一名長期參與台大行政的職員表示，近年的學生會成員不見得理性，也越來越不願和校方溝通；早期的成員會拜訪師長做溝通，凡事依法配合。不過台大還是以理性表達、熱衷學業的學生為多。