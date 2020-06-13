台大學生會提案建議校園轉型 24：109票校務會議未通過

台灣大學今天舉行校務會議，台大學生會提案建議校方推動轉型正義，台大學生會表示，今天中午12時半左右完成表決，校務會議代表以24票贊成比109票不贊成，學生會提案不通過。台大學生會、台大校長管中閔稍晚將同步舉行記者會說明。

台大學生會今在校務會議中提案，校方應推動校園轉型正義，邀歷史研究相關教師、校史館代表、學生代表、各學院教師代表，由秘書室召集後推舉一名召集人，共同組成校園轉型正義小組。提案指出，台大應達成的校園轉型任務包括歷史事實調查與公開、相關歷史事件與教學規畫、調查並推動清除校園空間所具有的威權意象及保存不義遺址等。

校友質疑學生呼籲拆除傅鐘，發起連署捍衛校園文物。台大學生會長凃峻清說，此提案是要關注曾受害的師生、校史發生的事，不能扭曲簡化成拆除傅鐘、毀滅傅鐘。

台大校務會議今天上午9點開始舉行，會場外有校友代表、學生代表分兩邊拉布條聲明立場。台大歷史系校友石文傑說，若學生會主張拆傅鐘是搞錯方向，未來作育英才、育人子弟的校園將永無寧日，成天陷入批鬥前校長、現任校長、及作育英才的師長老師。