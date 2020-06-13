快訊

高市代理市長楊明州宣誓就職 「拜託同仁螺絲不要鬆了」

高市某學校15名學生傳集體上呼吸道群聚感染 採檢送驗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大學生會提案建議校園轉型 24：109票校務會議未通過

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
台灣大學上午舉行校務會議，針對台大學生會的提議，台大應推動清除校園空間所具有的威權意象及保存不義遺址等一案進行討論。會議場館外有台大校友與學生各自拉布條表達立場。記者許正宏／攝影
台灣大學上午舉行校務會議，針對台大學生會的提議，台大應推動清除校園空間所具有的威權意象及保存不義遺址等一案進行討論。會議場館外有台大校友與學生各自拉布條表達立場。記者許正宏／攝影

台灣大學今天舉行校務會議，台大學生會提案建議校方推動轉型正義，台大學生會表示，今天中午12時半左右完成表決，校務會議代表以24票贊成比109票不贊成，學生會提案不通過。台大學生會、台大校長管中閔稍晚將同步舉行記者會說明。

台大學生會今在校務會議中提案，校方應推動校園轉型正義，邀歷史研究相關教師、校史館代表、學生代表、各學院教師代表，由秘書室召集後推舉一名召集人，共同組成校園轉型正義小組。提案指出，台大應達成的校園轉型任務包括歷史事實調查與公開、相關歷史事件與教學規畫、調查並推動清除校園空間所具有的威權意象及保存不義遺址等。

校友質疑學生呼籲拆除傅鐘，發起連署捍衛校園文物。台大學生會長凃峻清說，此提案是要關注曾受害的師生、校史發生的事，不能扭曲簡化成拆除傅鐘、毀滅傅鐘。

台大校務會議今天上午9點開始舉行，會場外有校友代表、學生代表分兩邊拉布條聲明立場。台大歷史系校友石文傑說，若學生會主張拆傅鐘是搞錯方向，未來作育英才、育人子弟的校園將永無寧日，成天陷入批鬥前校長、現任校長、及作育英才的師長老師。

台大 大學生 轉型正義

延伸閱讀

影／轉型正義拆傅鐘？台大學生與校友互嗆

轉型正義進台大？ 1.3萬校友連署支持保留校園文物地景

校友連署救傅鐘 學生會控台大打壓

台大傅鐘 為自由正義努力

相關新聞

台大學生會提案建議校園轉型 24：109票校務會議未通過

台灣大學今天舉行校務會議，台大學生會提案建議校方推動轉型正義，台大學生會表示，今天中午12時半左右完成表決，校務會議代表...

諾貝爾獎得主高行健勉台師大畢業生逐字稿 談新冠肺炎疫情盛讚台灣

台灣師範大學今天上午舉行畢業典禮。諾貝爾文學獎得主、台師大講座教授高行健在法國，他透過聲音檔在台師大畢典「現聲」，他勉勵...

影／轉型正義拆傅鐘？台大學生與校友互嗆

台灣大學上午舉行校務會議，針對台大學生會的提議，「台大應推動清除校園空間所具有的威權意象及保存不義遺址」等一案進行討論。...

67名大學校長致信行政院 盼境外生列首批入境對象

境外生何時能來台遙遙無期，67所大學校長寫信給行政院，將境外生列入第一批准予入境的對象。他們表示，這學期有2萬6000名...

疫區境外台生轉學回台專案 83校開3540個招生名額

不少國家新冠肺炎疫情嚴峻但我國趨緩，教育部開放各大學申請辦理疫區境外台生專案轉學方案，採單獨招生並以外加名額方式辦理，各...

轉型正義進台大？ 1.3萬校友連署支持保留校園文物地景

台灣大學學生會預計於13日校務會議上提案，建議成立校園轉型正義小組，處理威權地景等議題，有校友發起連署支持保留文物地景。...

校友連署救傅鐘 學生會控台大打壓

台大今天舉行校務會議，台大學生會將提案組成校園轉型正義小組，近日引發關注。昨會前各方角力，學生會會長凃峻清說，隸屬學校行...

台師大畢典 陳時中影片感謝學生助防疫成果

台灣師範大學今天上午舉行畢業典禮，衛福部長陳時中透過影片致詞勉勵畢業學子，他表示，無論之後繼續升學或踏入社會，遇到困難時...

出席陽明畢業典禮 陳建仁：公民素質是抗疫關鍵

前副總統、中央研究院院士陳建仁今天出席陽明大學畢業典禮，他提到武漢肺炎防疫表示，公民素質是防疫有成關鍵，落實自主健康管理...

17年前SARS奪走畢業典禮 陽明校友上台補撥穗圓夢

陽明大學今天舉行畢業典禮，校方邀17年前畢業的校友、振興醫院急診重症醫學部醫師田知學上台接受「補撥穗」圓夢。田知學表示她...

影／轉型正義提案遭誤解 台大學生會：從未主張拆傅鐘

台灣大學明天將舉行校務會議，台大學生會將提議組成校園轉型正義小組，但該會會長凃峻清今天表示，隸屬學校行政單位的校友中心打...

雲林農民大學升級為智慧農大 招生不限年齡都可報名

雲林縣農業大學升級！第一屆智慧農業大學開始招生，雲林縣長張麗善親自主持招生說明會，強調智慧農業是未趨勢，雲林農業大縣須走...

熱門新聞

影／轉型正義拆傅鐘？台大學生與校友互嗆

轉型正義進台大？ 1.3萬校友連署支持保留校園文物地景

影／轉型正義提案遭誤解 台大學生會：從未主張拆傅鐘

高雄某高職畢業紀念冊有學生露毛照 家長火大找教育局

不敵少子化！ 3年9所私立高中職停招

彰女學生黃靖恩錄取台大醫科 獲企業家贈百萬元大紅包

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。