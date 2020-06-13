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出席陽明畢業典禮 陳建仁：公民素質是抗疫關鍵

中央社 / 台北13日電
前副總統陳建仁。圖／聯合報系資料照片
前副總統陳建仁。圖／聯合報系資料照片

前副總統、中央研究院院士陳建仁今天出席陽明大學畢業典禮，他提到武漢肺炎防疫表示，公民素質是防疫有成關鍵，落實自主健康管理、居家隔離與檢疫，以及大甲鎮瀾宮暫緩遶境活動等，都充分展現犧牲小我、完成大我的精神。

陳建仁女兒是陽明大學護理系校友，他也曾在陽明大學教書，上午出席陽明大學畢業典禮，以「科技創新與人文關懷」為題發表演說。他以對台灣醫療奉獻的馬雅各、甘為霖、馬偕、蘭大衛、連瑪玉、蘭大弼、杜聰明、陳五福等人說明台灣的醫療研究都是努力解決本土健康問題，同時也帶給全球新知識造福世界。

陳建仁說，2003年爆發SARS（嚴重急性呼吸道症候群）時，台灣一開始確實「自以為很棒」，因為SARS第一個個案在台大被照顧得很好，正當台灣很驕傲要跟全世界分享時，和平醫院就爆發院內感染，一發不可收拾，就是沒有存著謙卑的心來解決問題。

陳建仁表示，SARS爆發時，特別是和平醫院封院消息，全世界媒體都在播報，播出不到5分鐘的內容，卻讓台灣醫護人員被冠上「無法照顧病人」的印象，醫護人員名譽受到很大的傷害，相當不公平。實際上，台灣醫護人員相當用心，他告訴畢業生，未來在工作上，若受到無情的批評，不論如何，只要是對的就要堅持下去。

陳建仁說，存著「仁愛的心」，才是抗SARS成功關鍵，從痛苦中學習、從痛苦中站起來，讓台灣整個醫療體系改變。

他也勉勵畢業生，面臨挑戰一定相當痛苦，但人生旅途中「失敗是成功的踏腳石，不是繼續失敗的絆腳石」，不要害怕失敗，勇敢接受挑戰，終究會成功。

台灣成為武漢肺炎防疫全球模範生，陳建仁說，台灣防疫做得很好的關鍵就是公民素質，2370萬人民都能勤洗手、量體溫、戴口罩，做好所有自主健康管理、居家隔離與檢疫。他也列舉第一線醫護人員、大甲鎮瀾宮暫緩遶境活動，類似這種願意犧牲小我、完成大我的精神是抗疫成功的原因。

陳建仁最後分享一段小故事，他日前曾到訪京都「建仁寺」，寺內有一個「兩足院」，他當時問了禪師「哪裡有兩隻腳的足跡」，禪師回答那「不是兩足之意」，而是在人生旅途中要「有智慧、有慈悲」，這番話也讓他領悟人生道路上，必須有「慈悲與智慧」才能有健全的兩足持續往前邁進。

陳建仁 醫護人員 SARS

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