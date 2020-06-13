聽新聞
test
0:00 / 0:00

67名大學校長致信行政院 盼境外生列首批入境對象

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導

境外生何時能來台遙遙無期，67所大學校長寫信給行政院，將境外生列入第一批准予入境的對象。他們表示，這學期有2萬6000名左右的境外生無法入境，建議將疫情輕微國家的學生列為優先人選，讓他們分批、有秩序、安全地返台就學。

這份信函由國立大學校院協會和國立科技大學校院協會共同發起，大學校長們表示，境外生能否入境就讀，不但攸關各校學生受教權益，也影響我國高教競爭力。近期許多國家陸續開放邊境管制，我國若能及時部署，不但有助爭取優秀境外人才，更能展示台灣疫情控制的完善周延，並為全球高教盡一份心力。

大學校長說，懇請行政院積極、定期、滾動式檢討修正此提案，讓台灣防疫和高教發展都在國際上獲肯定。

高教 行政院 疫情

延伸閱讀

日本自民黨提議 台灣應列優先鬆綁入境名單

反對英國政府入境隔離措施 航空公司聯手提訴訟

雲林智慧農大招生 不限年齡均可就讀

美祭出限制入境 中國教育部：反對汙名化留學生

相關新聞

轉型正義進台大？ 1.3萬校友連署支持保留校園文物地景

台灣大學學生會預計於13日校務會議上提案，建議成立校園轉型正義小組，處理威權地景等議題，有校友發起連署支持保留文物地景。...

校友連署救傅鐘 學生會控台大打壓

台大今天舉行校務會議，台大學生會將提案組成校園轉型正義小組，近日引發關注。昨會前各方角力，學生會會長凃峻清說，隸屬學校行...

67名大學校長致信行政院 盼境外生列首批入境對象

境外生何時能來台遙遙無期，67所大學校長寫信給行政院，將境外生列入第一批准予入境的對象。他們表示，這學期有2萬6000名...

影／轉型正義提案遭誤解 台大學生會：從未主張拆傅鐘

台灣大學明天將舉行校務會議，台大學生會將提議組成校園轉型正義小組，但該會會長凃峻清今天表示，隸屬學校行政單位的校友中心打...

雲林農民大學升級為智慧農大 招生不限年齡都可報名

雲林縣農業大學升級！第一屆智慧農業大學開始招生，雲林縣長張麗善親自主持招生說明會，強調智慧農業是未趨勢，雲林農業大縣須走...

畢業季遇疫情 元智大學師長撥穗儀式改學生自己撥

疫情趨緩仍不掉以輕心，桃園市私立元智大學明天舉行畢業典禮，配合防疫今年首次採行「分時分地分流」及規劃校級及院系級畢業典禮...

台師大30年首見 罕病生連4年全系第一

台灣師範大學國文系今年有二位罹患脊髓性肌肉萎縮症的畢業生，其中吳韋諒成績優異，四年來每學期維持全系第一的紀錄；周允然熱愛...

美國名校學生也想來讀書 台大盼速開放入境

台大今天表示，新學年的國際生人數成長2成，包括美國杜克大學、加州大學柏克萊分校等名校學生，盼政府盡快開放境外生入境，才能...

U值媒／念碩士沒用？就業才王道？

台灣碩博士生失業率比專科生高，似乎不是什麼新鮮事，隨著許多媒體大肆報導「台大博士失業十年」、「名校碩士隱瞞學歷只為找工作」，這樣的報導塑造出一種「進修不如工作」的氛圍。這也讓許多家長在聽到自己孩子想申請碩班時會提出「建議」，希望孩子先就業，尤其是念文組的孩子，家長可能還會說，「不然你去考公務員好了」。甚至很多碩博士班學生需要面對來自社會那種，「你是不是不想工作」或「又一個啃老族」的眼光。但，念碩班真的沒用嗎？

【重磅快評】學生會是台大師生最該面對的轉型正義標的

台灣大學將於周六召開校務會議。台大學生會提案成立「校園轉型正義小組」，處理校園空間與威權地景轉型、校史重構與檢討等工作。...

QS最新世界大學排行 台大第66創新高

英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）公布2021世界大學排行，麻省理工連續9年排名第一。國立台灣大學名列66，是台灣唯一列全球前百大的學府，比去年的69名再進步，也創下台大歷年來最好的排名。

4年勤學…34歲洗腎盲生大學畢業 演奏謝師恩

才任護理師一年就眼盲又需洗腎至今10餘年的何珮慈，多次走過鬼門關卻未被打倒，今年34歲的她還克服困難，從雲林通勤台南4年...

熱門新聞

高雄某高職畢業紀念冊有學生露毛照 家長火大找教育局

影／轉型正義提案遭誤解 台大學生會：從未主張拆傅鐘

彰女學生黃靖恩錄取台大醫科 獲企業家贈百萬元大紅包

退場亮黃燈？3私校欠繳退撫儲金 這校欠200萬元最多

台南偏鄉山區籃球勁旅 東原國中打入JHBL乙級8強決賽

轉型正義進台大？ 1.3萬校友連署支持保留校園文物地景

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。