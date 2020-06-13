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67名大學校長致信行政院 盼境外生列首批入境對象
境外生何時能來台遙遙無期，67所大學校長寫信給行政院，將境外生列入第一批准予入境的對象。他們表示，這學期有2萬6000名左右的境外生無法入境，建議將疫情輕微國家的學生列為優先人選，讓他們分批、有秩序、安全地返台就學。
這份信函由國立大學校院協會和國立科技大學校院協會共同發起，大學校長們表示，境外生能否入境就讀，不但攸關各校學生受教權益，也影響我國高教競爭力。近期許多國家陸續開放邊境管制，我國若能及時部署，不但有助爭取優秀境外人才，更能展示台灣疫情控制的完善周延，並為全球高教盡一份心力。
大學校長說，懇請行政院積極、定期、滾動式檢討修正此提案，讓台灣防疫和高教發展都在國際上獲肯定。
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