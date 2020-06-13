轉型正義進台大？ 1.3萬校友連署支持保留校園文物地景

台灣大學學生會預計於13日校務會議上提案，建議成立校園轉型正義小組，處理威權地景等議題，有校友發起連署支持保留文物地景。截至今天（13日）午夜12時，來自世界各角落的台大校友連署人數已將近1.3萬。

連署發起人、現任台北創意節大陸顧問委員會主席吳孝明，畢業於台大政治系。吳孝明說，在校友群組中，大家談到了周三幾乎所有報紙都報導的這件事，標題與內容也都提到了傅鐘，大家都覺得不可置信！台大是台灣最高的學術殿堂，而且已經有校史館在從事研究，為什麼要把政治操作的所謂「轉型正義」帶進台大校園？

吳孝明說，接著校友們聊到作為畢業的校友能做點什麼？由於大家都有參與過台大的三十或四十的重聚會，認為在各自社群裡發起連署，效率最快。先有了一份草稿，大家各自發表意見修改，成為最終稿。之後，大家就準備發到各自的重聚群、校友會群等，但畢竟人數有限，這時自然想到專責服務畢業校友的校友中心，執行長也基於服務校友的本職，答應幫忙。就這樣，一場24小時的網上聯署接龍就此展開。到今天午夜12點時，來自世界各角落的台大校友聯署人數已將近1.3萬。

台大學生會提案建議邀集歷史研究教師、校史館代表、學生代表、各學院教師代表，共組校園轉型正義小組，任務包含歷史事實調查與公開、相關歷史事件紀念與教育規劃、調查並推動清除校園空間具威權意象及保存不義遺址等，以促進轉型正義，使校園民主健全發展。

上述提案引發許多討論，一群台大校友在網路上發起「支持保留文物地景連署」，認為學生會的提案恐涉及傅鐘、傅園等，呼籲校友們一起聲援「搶救有關你我的回應」，已存在的歷史有當時的時空背景，校園應和解共生，帶動社會朝正向發展。

發起連署的都是民國50幾年入校的台大校友，他們都是辦理「40重聚」以後的總召集人或副總召集人，因為正在籌畫為母校做小額募款，而有一個綜合的Line群組。看到媒體報導學生會會長及學生代表們擬在校務會議上的提案，因此決定發起網路連署以及Line的接龍連署。

網路連署包含國外的台大校友們，從6月11日晚上10時至13日午夜12時，已經有超過1萬2000人加入連署。接龍的連署者因為還沒有到截止時間，所以還沒有總數，至少目前看到300位以上。

台大學生會昨天下午在傅鐘前召開記者會，指台大校友中心在校友群組曲解學生提案成「拆傅鐘」，試圖阻礙討論，應向全民道歉。學生會長凃峻清表示，學生會的提案沒有寫到任何特定遺址，而是希望組成轉型正義小組、開啟討論，根本未提及傅鐘，遑論拆除。

對此，校方澄清，「支持保留文物地景連署」是校友自主發起的活動，校方並未涉入，校友中心為服務校友單位，僅被動接受校友通知最後連署結果，過程中並無任何參與。校方也表示，尊重校務會議代表提案，但在校務會議前，校方不便表達意見。