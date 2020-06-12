影／轉型正義提案遭誤解 台大學生會：從未主張拆傅鐘

台灣大學明天將舉行校務會議，台大學生會將提議組成校園轉型正義小組，但該會會長凃峻清今天表示，隸屬學校行政單位的校友中心打壓學生會的提案，不實描述台大學生會是主張拆除傅鐘，對此向校友發起連署，反對政治惡鬥進入純淨校園。台大校方表示，校友發起連署是自主行為，校方沒介入。

台大學生會今天下午在台大傅鐘前舉行記者會，凃峻清提出證據指出，校友中心執行長劉寧在一校友的LINE群組表示，台大學生會要提案建議校方清除傅鐘、傅園，還邀請校友連署，告訴校友如果反對政治惡鬥進入純淨校園可連署接龍，以供校方參考。

凃峻清說，台大學生會發起此提案，是要關注曾受害的師生、校史發生的事，不能扭曲簡化成拆除傅鐘、毀滅傅鐘。再者，校友中心執行長是隸屬台大秘書室的單位，拿國家的薪水。台大看到學生會的訴求就緊急切割校友中心，校方此舉是說謊。他盼台大誠實面對轉型正義，別讓未和解的傷痕持續發生。

台大對此表示，關於本校校友發起網路連署活動，希望搶救傅鐘與傅園等地景意象一事，是校友自主發起的活動，校方並未涉入。校方對校友針對母校事務發表意見，一向表示尊重。校友中心為服務校友單位，僅被動接受校友通知最後連署結果，過程中並無任何參與。

台大明天將舉行校務會議，台大學生會提議，應推動校園轉型正義，邀集歷史研究相關教師、校史館代表、學生代表、各學院教師代表，由秘書室召集後推舉一名召集人，共同組成校園轉型正義小組。

台大學生會的提議指出，台大應達成的校園轉型任務包括歷史事實調查與公開、相關歷史事件與教學規畫、調查並推動清除校園空間所具有的威權意象及保存不義遺址等，使校園民主健全發展。