QS最新世界大學排行 台大第66創新高

英國高等教育調查公司Quacquarelli Symonds（QS）公布2021世界大學排行，麻省理工連續9年排名第一。國立台灣大學名列66，是台灣唯一列全球前百大的學府，比去年的69名再進步，也創下台大歷年來最好的排名。

QS公布最新世界大學排行榜，調查80個地區共1000所學校，以學術聲譽、畢業生就業力、師生比率、研究影響，以及國際化等項目進行排名。

台灣今年有16所大學上榜，其中躋身前500名的大學依序為：國立台灣大學排名第66名；國立清華大學168名；國立成功大學234名；國立交通大學240名；國立台灣科技大學267名；國立陽明大學298名；國立台灣師範大學331名；台北醫學大學387名；國立中山大學416名；國立中央大學465名；國立台北科技大學488名；長庚大學493名。

但今年我國前500名的大學，僅台大、北科大名次有提高，台師大維持名次；其餘大學排名都有微幅下降。此外，這也是北科大首度進入世界500大。

在500大以外，入榜學校包括國立政治大學排名在581到590間；國立中興大學排名在601到650間；高雄醫學大學在701到750間；國立中正大學在801到1000之間。

麻省理工學院改寫紀錄連續9年第一，第2名到第4名為史丹佛大學、哈佛大學、加州理工學院。第5名至10名是牛津大學、蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）、劍橋大學、倫敦帝國學院、芝加哥大學、倫敦大學學院（UCL），依舊是歐美大學的天下。

除了歐美的學校外，排名最高的大學位於新加坡和中國大陸。新加坡國立大學排名第11、新加坡南洋理工大學排名第13；北京清華大學排名第15，排名比去年上升。