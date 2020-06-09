4年勤學…34歲洗腎盲生大學畢業 演奏謝師恩

才任護理師一年就眼盲又需洗腎至今10餘年的何珮慈，多次走過鬼門關卻未被打倒，今年34歲的她還克服困難，從雲林通勤台南4年，就讀中華醫事科大調理保健技術系，風雨無阻即將畢業，校方昨天先頒發特殊教育學生獎助金給她，畢業典禮當天還將頒發「勤學獎」。她勉勵同樣有障礙的人要堅持下去，勇敢去做自己想要做的，努力實現夢想。

「我們沒有不一樣，是需要協助、不需要同情」，何珮慈10歲時糖尿病發，視力逐年退化，21歲併發視網膜剝離失明，能夠走到現在，要感謝另一半全力扶持，老師同學相助。她力爭上游考取乙級按摩技術士和街頭藝人證照。

中華醫大昨辦「夢想翅膀，乘風飛翔」特殊教育學生獎助學金頒獎典禮，124位身心障礙學生分別獲頒1到4萬元不等獎助金。她現場吹奏蕯克斯風謝師恩，畢業後要開工作室實現夢想。

何珮慈因嚴重糖尿病、妊娠毒血症至今必須每周洗腎3天，幾度在洗腎時失去呼吸心跳，但她不放棄希望，醫生認為要懷孕生產機率微乎其微，兩個孩子雖都被迫早產，在家人協助下日益健康正就讀國小。

中華醫大學輔中心主任蔡富棉表示，得獎學生背後都有艱辛努力的故事，何珮慈無法挽回視力，但並不因此放棄自己，努力學習按摩推拿技術，重返校園雖須仰賴盲人輔助器學習，她不畏辛苦，花更多倍時間反覆學習，通過一科科學業考驗。

副校長楊堉麟稱讚受獎學生是生命的勇者，期勉大家堅定意志、用心學習，勇往直前向自己的目標和理想前進，相信有朝一日一定可以兌現夢想，走出屬於自己的一片天空。