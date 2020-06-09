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成大普渡大學合作雙跨學位 109首招生就全額滿

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大前往高中進行成大普大雙聯組說明。圖／成大提供
成大前往高中進行成大普大雙聯組說明。圖／成大提供

國內國立大學首次與國外大學合作，辦理跨學位雙學位計畫，成大與美國普渡大學合作從109學年起招生，今年共有20個名額，其中17個在個人申請已全數額滿，其他3個名額保留給指考生，學生經過5年的跨校學習，可取得成大學士與美國普大碩士跨學位雙學位，學生與家長都覺得學習非常紮實。

成大與普大合作的雙聯組，109年首度招生即傳捷報。成大與普渡合作的3個系-電機系、機械系及資訊系共開出20個名額，其中17個名額為個人申請，甄試錄取的學生包括建中、師大附中、竹科實中、竹中、竹女、中一中、南一中、雄女等名校。最後統一分發結果放榜，分發率達100%，來自全國頂尖高中的錄取學生將全數就讀。

7月指考將屆，成大普渡雙聯組電機、機械、資訊3系，各保留1個名額給指考生，可望吸引成績頂尖的高中生前來就讀。

成大教務長王育民表示，成大普渡雙聯組第一次招生個人申請管道全額招滿，而且都是頂標的學生與學校。未來在學生的學習方面，除了主修的專業課程教學，成大還會設計專屬的英語文個人表達訓練課，讓學生不只會讀書，未來在普渡大學的課堂上，有足夠的語文能力，讓專業被看到。盡力幫學生突破亞裔學子在課堂上不說話，不提問，但很會考試、安靜的「那群外圍學生」之刻板印象。

成大普渡雙聯組，是國內第一所通過與國外大學合作辦理跨學位雙學位計畫的國立大學。學生大一到大三就讀成大電機系、機械系或是資訊系，大四以及碩士(一年)到美國就讀普渡大學航空與太空工程學系或電機與電腦工程學系，順利者可在5年取得成大工學士與普渡大學的碩士學位。

在109年大學入學的申請過程中，有學生家長向成大表示，對於成功大學與普渡大學的水準很有信心，孩子若能順利錄取成大普渡雙聯組，身為家長會很放心，日後子女取得成大、普渡兩校學位，對於未來道路與發展將有更多的選擇。

負責與普渡大學洽談合作的成大國際處副國際長暨國際合作組組長陳嘉元表示，成大2年前啟動與普渡合作雙學位，就是觀察到台灣的大學生若能在高中進入大學，就能獲得國際競爭能力的訓練，成為個人的素養，學生日後更能從容應對全球挑戰。國際處資深執行經理鄧維莉指出，成大108年向全國高中公告成大普渡雙聯組後，多所優質高中都邀成大電機系、機械系、資訊系的教授前去專案說明，場次超過40場。

美國普渡大學是美國知名的綜合性公立大學，其工學院向來有美國太空人搖籃的美譽，成大普渡雙聯組從普大碩士畢業的學生，可留在美國工作發展專業技能與職涯，也可以繼續在美深造攻讀博士往學術界發展。

成大 普渡

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