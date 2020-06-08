北醫大首名男護理博士 抗戰SARS、新冠肺炎不缺席

台北醫學大學護理系今年誕生首屆博士畢業生，其中一位是從事護理領域逾20年的男博士陳柏安。不論17年前的SARS，或此刻新冠肺炎，他都曾挺身在醫院急診室第一線工作，秉持當年師長一句「男性可以創造護理新價值」。

北醫大護理系今舉辦畢業典禮，首度把場地拉到全台灣最高的101大樓觀景台舉辦，象徵邁向人生巔峰，共有逾百名師生興奮參與，在武漢肺炎的後防疫時代撥穗，承襲天職使命。

其中，畢業生陳柏安是北醫大首名護理男博士，他表示，自己投入護理工作逾20年，當年就讀大學期間，就被時任北醫大護理系主任盧美秀鼓勵：「男性可以創造護理新價值。」因此選擇當上「男丁格爾」，一邊從事護理臨床、一邊進修取得碩、博士學位。

陳柏安還說，17年前SARS跟如今的武漢肺炎，自己都是醫院急診室第一線的防護人員，必須全副武裝協助救助患者，陪伴病人對抗病毒，在醫療戰場取得成果。

北醫護理系也招收國際博士班，今年也有3名境外生畢業，其中來自印尼阿瑪阿塔大學的講師伊迪也是男性，已來台攻讀4年多，取得護理博士學位後，也將帶著專業，返回其母校擔任副校長。

北醫大護理學系主任郭淑瑜指出，系所近年也幫助印尼、越南、馬拉威與馬紹爾等國，培育中高階護理人才，返國貢獻所學，提升當地醫護品質。

北醫大護理學院院長周桂如說，世界衛生組織將2020年訂為「國際護理助產年」，除了特別紀念南丁格爾200周年誕辰外，今年全球面對肺炎疫情的洗禮，也是為了宣揚在這場抗疫戰中，護理人員挺身而出，站上第一線守護民眾健康。