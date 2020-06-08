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搖滾社會力！屏東大學帶領學生走讀社會、動手實作

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東大學的「搖滾社會力：在地關懷為導向的社會企業與公益實踐培力計畫」，今年暑期有13隊65名同學到全台各地，投入社區實作活動和社會公益實務體驗。記者劉星君／攝影
屏東大學的「搖滾社會力：在地關懷為導向的社會企業與公益實踐培力計畫」，今年暑期有13隊65名同學到全台各地，投入社區實作活動和社會公益實務體驗。記者劉星君／攝影

國立屏東大學秉持連結在地、學習在地知識教學理念，透過教育部大學社會責任（USR）實踐計畫「搖滾社會力：在地關懷為導向的社會企業與公益實踐培力計畫」，今年暑期有13隊65名同學到全台各地，投入社區實作活動和社會公益實務體驗。

今上午舉行授旗儀式，校長古源光授旗，他說，期待同學們透過社區實作，投身社會公益，活用課程知識，以強化未來社會服務的就業能力。

屏東大學開設「社會企業與公益創新學分學程」，以「公益創新實作平台」作為後勤支援，串連南台灣社會公益團體和在地組織，舉辦討論會、讀書會、工作坊與實作實習，協助學生發揮潛力與創意，回應各種不同的社會公益需求，鼓勵同學積極組隊撰寫計畫。

屏東大學校友蔡承恩說，他主修心輔系，輔修休閒產業系，大學時對自己未來要做什麼找不到方向，大四時參加社會企業與公益創新學分學程，在學程中參加恆春水蛙窟社區舉辦的營隊，接觸在地社區，他將所學相關，透過社會企業學程課程將之具象化，決定到恆春發展。

蔡承恩說，他與夥伴們在恆春經營「夭夭藝文廚房」，除了廚房外，申請計畫為在地社區做些什麼，他們以「海水恆南」申請教育部計畫，結合所學，以影像，圖文紀錄水蛙窟社區，建檔後，將內容透過實境解謎的型態重新設計，替水蛙窟發展新的深度體驗遊程；他也結合心輔專長，希望能在恆春大光社區與老人家們展開「青銀交換周記」計畫，該計畫仍在申請中。

屏東大學指出，「搖滾社會力」協助學生們展開社會實作課程，今年有13組同學，他分別到霧台鄉阿禮部落、屏東市頂柳社區、長治百合部落和高雄市美濃區，田野調查與社會服務，希望產出地方口述史、村落史、鄉野傳說古史、特色社區地圖、紀錄片回饋地方，

「搖滾社會力」計畫主持人副教授邱毓斌說，今年暑期投入各種社會行動學生數量是去年的3倍。執行計畫2年多來，同學對公益創新行動產生興趣，願意投入社會服務行列。

學校也藉由「公益創新實作平台」由平台的專案經理們陪伴、教導，從發想、起草、修改、試講、定稿到送件，協助申請相關計畫，實踐屏大USR搖滾社會力計畫的培力精神。

屏東大學校友蔡承恩，在大四時修習學校「社會企業與公益創新學分學程」找到未來目標，運用所學專長協助社區。記者劉星君／攝影
屏東大學校友蔡承恩，在大四時修習學校「社會企業與公益創新學分學程」找到未來目標，運用所學專長協助社區。記者劉星君／攝影

屏東 社會企業 恆春

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