超前部署！台灣大助世新打造5G畢典 推VR防疫新生活

今年因為疫情關係，即使目前已經解封，但許多學校依舊縮小畢業典禮規模、嚴格限制進場人數。為了彌補親友無法到場觀禮的遺憾，台灣大哥大6日與世新大學合作，在今年世新唯一一場畢業典禮當中，利用5G技術架設360度VR沉浸式觀禮體驗，透過5G訊號傳送直播影像，讓未能進場觀禮的家長或畢業生，可使用頭戴式360度全景顯示器頭盔，感受這場前所未有的5G氛圍畢業典禮。同時，世新大學也邀請台灣大總經理林之晨前來演講，他以「沒有奇蹟 只有累積」這句話來勉勵畢業生們，並巧妙的運用「世界」、「新聞」、「大學」三個呼應校名的個人親身故事，鼓勵畢業生們展望未來。

因疫情影響以及5G即將開台的雙重因素，今年世新畢業典禮首度採用360度線上直播，再搭配台灣大5G技術，林之晨在演講前，也在場外親自戴起全景顯示器頭盔，感受創新的觀禮體驗。台灣大表示，5G擁有大頻寬、高速、低延遲的特性，就技術層次而言，未來5G的eMBB（增強型行動寬頻）特性能率先被發揮，影視娛樂相關服務將最先帶來明顯改變，高速、高畫質、流暢的影音串流將可帶動影音、AR/VR、遊戲等娛樂應用，像是台灣大5G實驗場域的新莊棒球場，即整合5G科技與創新商用服務打造成一座智慧球場，未來相關應用更將推展到線上VR導覽與演唱會等，在解封後的後疫情時代，也會持續搭上「防疫新生活」指示，保持安全社交距離，利用VR技術，讓使用者隨時隨地環遊世界。