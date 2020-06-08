快訊

照片看新聞／罷韓後 看韓流的潮起潮落

新北桃園交界貨車、休旅車車禍起火 八旬老婦燒成焦屍

超前部署！台灣大助世新打造5G畢典 推VR防疫新生活

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
林之晨總經理（中）與世新大學校長吳永乾（右）及世新副校長陳清河一起與畢業生合影，由於疫情因素，畢業生座位安排採取梅花座方式。圖／台灣大哥大提供
林之晨總經理（中）與世新大學校長吳永乾（右）及世新副校長陳清河一起與畢業生合影，由於疫情因素，畢業生座位安排採取梅花座方式。圖／台灣大哥大提供

今年因為疫情關係，即使目前已經解封，但許多學校依舊縮小畢業典禮規模、嚴格限制進場人數。為了彌補親友無法到場觀禮的遺憾，台灣大哥大6日與世新大學合作，在今年世新唯一一場畢業典禮當中，利用5G技術架設360度VR沉浸式觀禮體驗，透過5G訊號傳送直播影像，讓未能進場觀禮的家長或畢業生，可使用頭戴式360度全景顯示器頭盔，感受這場前所未有的5G氛圍畢業典禮。同時，世新大學也邀請台灣大總經理林之晨前來演講，他以「沒有奇蹟 只有累積」這句話來勉勵畢業生們，並巧妙的運用「世界」、「新聞」、「大學」三個呼應校名的個人親身故事，鼓勵畢業生們展望未來。

因疫情影響以及5G即將開台的雙重因素，今年世新畢業典禮首度採用360度線上直播，再搭配台灣大5G技術，林之晨在演講前，也在場外親自戴起全景顯示器頭盔，感受創新的觀禮體驗。台灣大表示，5G擁有大頻寬、高速、低延遲的特性，就技術層次而言，未來5G的eMBB（增強型行動寬頻）特性能率先被發揮，影視娛樂相關服務將最先帶來明顯改變，高速、高畫質、流暢的影音串流將可帶動影音、AR/VR、遊戲等娛樂應用，像是台灣大5G實驗場域的新莊棒球場，即整合5G科技與創新商用服務打造成一座智慧球場，未來相關應用更將推展到線上VR導覽與演唱會等，在解封後的後疫情時代，也會持續搭上「防疫新生活」指示，保持安全社交距離，利用VR技術，讓使用者隨時隨地環遊世界。

世新大學 畢業典禮 疫情

延伸閱讀

台灣大與世新大學打造「5G畢典」

台大念6年不敢去畢典 林之晨：找到人生方向才跑得快

電信三雄 搶5G、資通人才

台灣大 將發4.75元股息

相關新聞

超前部署！台灣大助世新打造5G畢典 推VR防疫新生活

今年因為疫情關係，即使目前已經解封，但許多學校依舊縮小畢業典禮規模、嚴格限制進場人數。為了彌補親友無法到場觀禮的遺憾，台...

高師大畢典17天辦30場 校長勉畢業生1態度、3人生寶典

高雄師範大學過去的畢業典禮，原一日以校際分上、下午場辦理，今年109級畢典，則改以院、系、所為單位辦理為原則，從6月7日...

屏大畢典頒發榮譽博士校友張平沼 校長勉「全力以赴」

因疫情影響，屏東大學今年畢業典禮縮小規模辦理，今在民生校區國際會議廳舉辦全校性畢業典禮「屏凡中的不屏凡」為主題，畢業典禮...

屏大畢典港生戴防毒面罩：香港人沒放棄還在努力

屏東大學今舉行畢業典禮，因疫情影響，畢典縮小規模舉辦，各系每班推派一名畢業生代表頒發學位證書與撥穗，幼教系畢業生代表之一...

今起大解封屏大畢典首次分流舉辦 家長在會議室看直播

台灣連續50多天沒有新冠肺炎病例，疫情趨緩，今起大解封，今天是國立屏東大學畢業典禮，受到疫情影響，今年畢業典禮特別不一樣...

斷交也要留台讀書 布國學生克服3挑戰取得台大學位

台灣大學昨天舉行畢業典禮，土木系畢業生、布吉納法索籍的艾家齊擔任畢業生致詞代表，他表示自己的國家是全球第三窮，但他相信讀...

陳建仁出席中山大學畢典 秀出好「蕉」情

高雄昨天有3所大學辦畢業典禮，中山大學博士班畢業典禮在西子灣沙灘，校長鄭英耀頒授名譽理學博士學位給前副總統陳建仁，表彰其...

北科大畢業典禮 校友沈榮津勉畢業生具備3大能力

台北科技大學今天舉行畢業典禮，邀請經濟部長沈榮津致詞勉勵畢業生。沈榮津以自身經歷出發，勉勵畢業生在職場上「超前部署」，具...

台大念6年不敢去畢典 林之晨：找到人生方向才跑得快

世新大學今天舉行畢業典禮，邀請電信業最年輕總經理、台灣大哥大總經理林之晨演講，嘉勉畢業生。林之晨送給畢業生八個字「沒有奇...

高雄大學畢典 3Q哥陳柏惟：大學多嘗試、畢業要負責！

國立高雄大學今天舉行第17屆畢業典禮，配合「防疫新生活運動指引」改採校辦頒獎典禮，各系自辦撥穗儀式。立法委員「三Q哥」陳...

大學畢業典禮防疫 減參與人數採梅花座開直播

6月是畢業季，今天有多所大學舉行畢業典禮，為了防疫，台大、世新等校皆減少參與人數，東吳大學則安排梅花座，多數學校都有安排...

中山大學沙灘畢典 陳建仁生日獲頒榮譽博士

中山大學今天在西子灣沙灘，舉行博士班畢業典禮暨名譽博士授證典禮。校長鄭英耀頒授前副總統陳建仁名譽理學博士學位，表彰其在公...

熱門新聞

爭取新鮮人 南部科大校長霸氣說：我們不會中途退場

耗資200萬 文聖國小廁所變飛機艙

高師大畢典17天辦30場 校長勉畢業生1態度、3人生寶典

屏大畢典港生戴防毒面罩：香港人沒放棄還在努力

補習班、私幼紓困貸款最高500萬 首年可付息不還本

屏大畢典頒發榮譽博士校友張平沼 校長勉「全力以赴」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。