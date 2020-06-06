影／境外生不能來 管中閔批：暫緩入境等於沒有決定

境外生何時能來台遙遙無期，台灣大學校長管中閔今天接受媒體聯訪表示，台灣防疫上胸有成竹，也代表能容納願意來台的學生，呼籲政府趕快決定入境期程。他也表示，政府暫緩入境，就是沒有決定，而境外生來台念書不是隨便出門轉一圈，遲未決定將影響許多學生的規畫。

台大今舉行畢業典禮，管中閔會後受訪表示，政府對境外生限制將影響他們的學業，有些學生要畢業，尤其現在因疫情找工作困難，如不能讓他們如期畢業，會受影響。另外一批是計畫即將來台學習，卻因此不能來，也受影響。

他說，且境外生念書不是隨便出門轉一圈，生活規畫要有安排。呼籲政府的決定宜早不宜遲、越快越好，來台後還要檢疫，時程太晚也影響學習。

管中閔也表示，境外生不能來，對學校的影響長遠，「我們收了不能來，或來了不能結束學業，對國際生造成很大影響。」他不喜歡老是拿排名來講，但大學的國際排名確實常要算境外學生，如果沒有境外生就是0分。

台大副校長張上淳是中央流行疫情指揮中心的決策成員之一。管中閔表示，張上淳對校內也只能說「這是政府目前的決定」。

有媒體問禁止境外生入境是不是政治考量？管中閔說，他沒辦法評論政府，只希望政府所做決定，能把學校會面對的納入考量。

如果能開放境外生入境，管中閔表示，住宿不是最大問題，最大問題是進來後要安排居家檢疫，對學校來說，境外生分批、分期進來才容易消化。台大盼8月起安排檢疫，這樣到9月中下學期開學就可以處理三批。

也有大學校長表示盼政府補助檢疫費用，管中閔說，無法掌握政府要不要發「住宿三倍券」等補助。不過台大對安排入境一事，很多地方都已經聯絡好，學生早來住也便宜，所以政府越早決定，對學校、學生都是好的。