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戴謙掌崑山高中 誓言打造全英語學校

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南報導
中油前董事長戴謙（左）接任台南市崑山高中校長。記者鄭惠仁／攝影
中油前董事長戴謙（左）接任台南市崑山高中校長。記者鄭惠仁／攝影

台南市崑山高中受少子化等衝擊，招生已跌入谷底，董事會重新改組後與崑山科大、威爾森教育機構簽訂登頂計畫策略聯盟，榮譽董事長、中油前董事長戴謙昨接任校長。他表示，要打造全英語學校，高職部與崑山科大合作，畢業後白天可上班，晚上可進修拿學位。

戴謙說，多年前擔任南台科大校長時，與當時的市長賴清德就有在台南設置全英語學校的計畫，惜未能實現，這次擔任崑中校長，就是要實現這個夢想

戴謙指出，109學年度是崑山中學翻轉的起點，所附設的國際幼兒園即將開始營運，同時與威爾森合作，推動非學校形態實驗教育全英式小學，預計耗資2500萬餘元全面翻新，預計明年招生，同時與崑山科大簽訂策略聯盟大手牽小手3+4年升學計畫，讓學生獲得最優質的升學管道。在就業方面，並與威爾森合作，讓崑中幼保科的學生，在升學與就業有更完整且優異的銜接策略。

董事長吳政翰表示，董事會在3月完成改組，也自3月起正常發放薪水，沒有欠薪。目前共有教職員30多人，因師資尚不足，正在招募人才。

崑山科大校長李天祥指出，很高興能再與崑山中學再續前緣，期待兩校的策略聯盟為大台南技職教育奉獻心力成為典範。威爾森教育機構執行長王華勇說，在台南推動全英式實驗教育是他辦幼教多年來的最大夢想，期望國際學校在崑中生根茁壯，成為國際教育新典範。

崑山科大 升學 夢想

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